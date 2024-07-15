Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek, sağlıklı bir yaşam için atılan önemli adımlardan biri. Birçok insan için bu süreç zorlu olabilir, ancak kararlılık ve özveriyle bu hedefe ulaşmak mümkün. İşte kilo vererek yaşamlarını değiştiren 15 internet kullanıcısının ilham veren hikayesi...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. Elbisesine artık rahatça sığabiliyor.
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2. 1 yıl.
3. 11 ay | Gözler görülür değişim.
4. Yüksek proteinli bir diyet + kalori açığı harikalar yaratıyor.
5. 6 ay.
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6. 1 yıl.
7. XXXL beden giymemek güzel.
8. ''1 yıl. Vücudum yüzünden özgüvenimin dibe vurduğunu fark ettim ve bir değişiklik yapmaya karar verdim.''
9. (12 ay) kilo kaybı ilerlemesi.
10. 2 yıl.
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11. 6 aylık ilerleme.
12. (6 ay) Kilo kaybı ilerlemesi.
13. (8 ay) kesilmeyi geçti ve biraz kas da kazandı.
14. ''Kontrol ettiğiniz tek şeyin tartı olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim! 4 hafta!''
15. İki yılda 70 kilo.
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