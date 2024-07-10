Birine Güvenebileceğini Bilmenin Yolu, Güvenmektir: Güvene Dayalı İlişkiler Yaşamak Üzerine

Size göre zayıf yanlarınızı ilişki kurduğunuz insanın öğrenmesi durumunda, bunların kendinize karşı kullanılacağına ve diğer insanların sizin acılarınızdan zevk alacağına dair bir inanç taşıyor musunuz?
Doğru insanlarla ilişkiler kursanız bile yaşadığınız güvensizlik duygusu, zarar görmeyi hak ettiğinize yönelik düşüncelerinizden dolayı kendinizi kullandırmanıza neden olabilir. Bu nedenle şiddet uygulayan, alkol aldığında kendini kaybeden, küçümseyici, sık sık yalan söyleyen, şüphe uyandıracak davranışları olan, tutarsız insanlara karşı ilgi duyabilir ve sadistik yapıdaki insanların kendinize zarar vermesine müsaade edebilirsiniz. Ya da bazen siz ilişkiye çelme takan, tuzak kuran ve istismarcı tarafı haline gelir ve iyi giden ilişkinizi sabote edebilirsiniz.
Diğer insanların size zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurarak bu durumun kaygısını yaşamamak ve olası bir durumla başa çıkabilmek için ilk darbeyi beklemek yerine, siz partnerinize veya çevrenizdeki insanlara karşı ilk saldırıyı yapabilirsiniz. Bu da aslında sizin kendinizi korumaya yönelik aldığınız bir önlem olabilir.
Tüm bu süreçlerin içinde sıkışıp kalmak zor olandır. Günden güne artar, şiddetlenir güvensizliğin zorluğu. Sosyal ve romantik ilişkilere, iş ve akademik hayata etkileri yansır. Güvene dayalı ilişkiler yaşayabilmek ise huzurlu olandır. Ne olursa olsun kendini güvende hisseder kişi.
Peki bunu nasıl başaracağız?
Güvene dayalı ilişkiler yaşayabilmenin yolu, güvenmekten geçer. Güvenmeyi denedikçe güvenilir insanların varlığına dair kanıtlar toplamaya başlarız. Böylece daha gerçekçi olan ‘güvenilir insanlar da vardır, güvenilmez insanlar da vardır’ bakış açısına yolculuğumuz başlar. Bu bakış açısı ise güvenilir ve güvenilmez insanların ayırt edilmesini sağlar. Böylece zamanla güvenilir insanların sayısı artmaya başlar. Bu sayı arttıkça güvenimiz, güvenimiz arttıkça güvenilir insan sayısı artar. Bu nedenle gelin deneyelim. Tam teslimiyetle, zarar görebileceğimiz ortamları yaratarak, kendimizi kötüye kullandırarak değil. Sakin ve yavaşça, parça parça, adım adım gidelim. Gittikçe gözlemleyelim. Gözlemlerimizle biraz daha gidelim. Güvenebildikçe güveneceğiniz kişi ve ilişkilerin varlığını gözlemleyebileceksiniz.
'Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor. Sanırım artık insan tutunamıyor insana…' Oğuz Atay
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