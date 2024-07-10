Birine Güvenebileceğini Bilmenin Yolu, Güvenmektir: Güvene Dayalı İlişkiler Yaşamak Üzerine

Güvenin tanımı herkes için farklıdır. Güveni düşündüğünüzde geçmiş gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçiverir. Derin bir iç çekersiniz, “Nerden başlasam?” dersiniz zaman kazanmak için, biraz susar düşünürsünüz, sonra da ya birkaç söz söylersiniz ya da bu soru çok zor diye geçiştirirsiniz. Bunu Eckhart Tolle‘ye sorarsak da 'Güven 'O bunu yapmaz.' demek değildir. Güven 'O bunu yaptıysa bir bildiği vardır.' diyebilmektir.' diye cevap verir. Eğer bana soracak olursanız da hayal kırıklığına uğramama beklentisi, derim.

“Bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin.”

“Birine güvenebileceğini anlamanın en iyi yolu, ona güvenmektir.” diyor Ernest Hemingway ancak bizler ihanetin anısını unutmaz, karşımızdaki insana damdan düşer gibi güvenmeyiz. Önce bir değerlendirme süzgecinden geçiririz kişiyi. Dolayısıyla güven meselesine karşı gösterdiğimiz duruşumuz da yaşadığımız hayat deneyimleriyle ortaya çıkar. Yıldız Tokmak “Güvenmekten daha kötüsü var, güvensizlik...” diye aktarır. Güvensizlik duygusu size sürekli olarak beni aldatacak, bana zarar verecek, beni istismar edecek, arkamdan iş çevirecek, asıl niyeti beni kullanmak, yalan söyleyip kandıracak şeklinde durduramadığınız sözler fısıldar, zihniniz bir türlü susmaz. Bunu sadece kendinize yönelik kasıtlı olarak yapıldığını düşünür ve “Nedense hep bu tarz şeyler benim başıma geliyor, başkalarının başına hiç gelmiyor.” şeklinde bir inanca sahip olursunuz.

Dış dünyaya karşı güvensizlik yaşayan insanların belki de tutarsız, istismarcı, zarar veren, manipülatif, küçük düşürücü, kandıran, kötüye kullanan bakım verenleri vardır. Aynı zamanda çocukluğunda, bakım vereninin isteklerini yapmadığında sert biçimde cezalandırılmış ya da misillemeye uğramış olabilir. Bakım vereninin korumasına ve şefkatine ihtiyaç duyduğunda bunlardan mahrum kalmış ve zayıflığından yararlanan, kendisine yalan söyleyen, kendisiyle alay eden bu hayattaki ilk karşılaştığı insan olan bakım vereni nedeniyle temel güven duygusunu oluşturamamış ve reddedilme kaygısı yaşamış olabilir. Kişi bu hayatta bakım verenlerine bile güvenemezken diğerlerine nasıl güvensin? Bunun yanında yaşadığı olumsuz hayat deneyimlerinden sonra dünyanın güvenilmez bir yer olduğuna dair inancı o kadar güçlenir ki kendisini bir türlü güvende hissedemez, dünya cehennemi olur.

Güven konusunda problem yaşıyorsanız öteki bireylerle de yakınlık kurmakta kaygılanıyor olabilirsiniz. Bu kaygı hem karşınızdaki insana karşı yoğun bir güvensizlik yaşamanıza ve bunun sonucunda yaşadığınız topluma aidiyet hissedememenize yol açabilir.