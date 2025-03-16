Khaleesi'nin Yumurtasından Pony Sanatına Bahar Candan'ın Göz Kanatan Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz
Khaleesi'nin Yumurtasından Pony Sanatına Bahar Candan'ın Göz Kanatan Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz
Sosyal medyada her anını paylaşmayı ihmal etmeyen Bahar Candan’ı takip ediyorsanız, onun ev hayatını da ezbere biliyorsunuzdur. Oturma odasından yatak odasına, hatta terasına kadar her köşeyi paylaşan Bahar’ın yeni yaşam alanını biz de paylaşımlarından yola çıkarak inceledik.
Peki Bahar’ın bu enerjik ve iddialı karakteri eviyle ne kadar örtüşüyor?
Gelin birlikte bakalım.
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Bahar Candan’ın evini ilk gördüğünüzde aklınızdan geçen ilk şey şu olabilir:
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İçeri adım attığımızda brüt beton tavanlar karşılıyor bizi.
Evde sanat var mı? Var.
Ayrıca aydınlatma meselesine de değinmeden geçemeyeceğiz.
Masanın üzerindeki yumurta görünümlü dekoratif eşyalar da ayrıca konuşulması gerek diye düşünüyoruz.
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Yatak odasını da sık sık paylaşıyor Bahar Candan.
Son olarak bu adını koyamadığımız objeler gözümüze çarpıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Kız o çorap kaşındırmıyor mu evde rahat oturmuş vibe yaymaya çalışıyorsun ama :D
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