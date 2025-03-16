Khaleesi'nin Yumurtasından Pony Sanatına Bahar Candan'ın Göz Kanatan Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz

Sosyal medyada her anını paylaşmayı ihmal etmeyen Bahar Candan’ı takip ediyorsanız, onun ev hayatını da ezbere biliyorsunuzdur. Oturma odasından yatak odasına, hatta terasına kadar her köşeyi paylaşan Bahar’ın yeni yaşam alanını biz de paylaşımlarından yola çıkarak inceledik.

Peki Bahar’ın bu enerjik ve iddialı karakteri eviyle ne kadar örtüşüyor?

Gelin birlikte bakalım.