onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Khaleesi'nin Yumurtasından Pony Sanatına Bahar Candan'ın Göz Kanatan Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz

Khaleesi'nin Yumurtasından Pony Sanatına Bahar Candan'ın Göz Kanatan Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.03.2025 - 16:31

Sosyal medyada her anını paylaşmayı ihmal etmeyen Bahar Candan’ı takip ediyorsanız, onun ev hayatını da ezbere biliyorsunuzdur. Oturma odasından yatak odasına, hatta terasına kadar her köşeyi paylaşan Bahar’ın yeni yaşam alanını biz de paylaşımlarından yola çıkarak inceledik. 

Peki Bahar’ın bu enerjik ve iddialı karakteri eviyle ne kadar örtüşüyor? 

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar Candan’ın evini ilk gördüğünüzde aklınızdan geçen ilk şey şu olabilir:

Bahar Candan’ın evini ilk gördüğünüzde aklınızdan geçen ilk şey şu olabilir:

“Burası gerçekten onun evi mi?” Çünkü hepimize enerji veren, kıyafetleriyle, konuşmalarıyla ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Bahar Candan’ın evi, onunla pek örtüşmüyor. 

Daha doğrusu hiç örtüşmüyor. Eskiden otelde yaşadığı için belki de alışkanlıklarını sürdürmek adına bir rezidansa taşındı. Ama işin içinde biraz da “mecburiyet” var gibi

Kendi isteğiyle mi burada, yoksa şartlar onu buraya mı getirdi, çok emin değiliz (!)

İçeri adım attığımızda brüt beton tavanlar karşılıyor bizi.

İçeri adım attığımızda brüt beton tavanlar karşılıyor bizi.

Modern mi, minimal mi, yoksa “burası hala inşaat mı?” dedirten bir estetik mi, anlamak zor. Zeminde ise parıl parıl yanıltıcı bir yüzey görünüyor. Biraz dikkatli baktığımızda Yeraltı Sarnıcı etkisinde hissetmek zor değil.

Evin genelinde bir alakasızlık hakim. Bu mobilyalar ya evle birlikte kiralanmış ya da Bahar, “Aman neyse, şuradan bir takım verin de gideyim” diyerek alelacele mobilyacılar çarşısından bir set almış.

Evde sanat var mı? Var.

Evde sanat var mı? Var.

Ama alıştığımız türden değil. Bahar, sanatı kendi içinden geldiği gibi icra etmiş ve odasına kendisinin çizdiğini düşündüğümüz bir resim koymuş. Bu resmin sanatsal değeri tartışılır elbette ama en azından kişisel bir dokunuş var. Evi yaşayan bir hale getiren belki de tek detay bu.

Ayrıca aydınlatma meselesine de değinmeden geçemeyeceğiz.

Ayrıca aydınlatma meselesine de değinmeden geçemeyeceğiz.

Devasa bir avize salonun ortasında tüm ihtişamıyla duruyor. Ama avizenin kendisi o kadar büyük ve karışık ki dikkatli bakınca Eklem Bacaklılar ailesinin nadide bir üyesi örümceği bile görebiliyorsunuz (!).

Masanın üzerindeki yumurta görünümlü dekoratif eşyalar da ayrıca konuşulması gerek diye düşünüyoruz.

Masanın üzerindeki yumurta görünümlü dekoratif eşyalar da ayrıca konuşulması gerek diye düşünüyoruz.

Hani ejderhalar bu salona yumurtalarını bırakıp geçmiş gibi bir hava var. “Khaleesi burada mıydı, geçerken mi bıraktı?” sorusu akıllara geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatak odasını da sık sık paylaşıyor Bahar Candan.

Yatak odasını da sık sık paylaşıyor Bahar Candan.

Bir göz gezdirdiğimizde odasının kıyafetleri kadar renkli olmadığı gözümüze çarpıyor. Candan bu evde yaşıyor ama evi hazır kullandığı çok belli. Bazı yerlere hiç dokunuşları olmamış belli ki.

Son olarak bu adını koyamadığımız objeler gözümüze çarpıyor.

Son olarak bu adını koyamadığımız objeler gözümüze çarpıyor.

Evin birçok bölümünde görülen bu objeler evin ruhsuzluğuna ruhsuzluk katmış desek az bile söylemiş oluruz. Özetle Bahar Candan’ın evi onun karakterini pek yansıtmıyor. Kendi gibi renkli, çılgın ve iddialı bir yer beklerken daha çok “iş için kiralanmış” havası veren bir ortamla karşılaşıyoruz. 

Yine de ufak tefek dokunuşlarla tavanlar ne kadar gri, mobilyalar ne kadar ruhsuz olursa olsun, enerjisi koymaya çalışmış diyelim.

Peki siz Bahar Candan’ın evini nasıl buldunuz? 😂Yorumlara yazmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Kız o çorap kaşındırmıyor mu evde rahat oturmuş vibe yaymaya çalışıyorsun ama :D

Osman Elmallı

🤢🤮🤢🤮🤢