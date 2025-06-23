Ketojenik, Vejetaryen, Akdeniz Diyeti... Hangi Beslenme Türü Sana Uygun?
Sağlıklı beslenmenin onlarca yolu var ama hangisi sana gerçekten uygun? Ketojenik mi yoksa Akdeniz esintileriyle dolu bir tabak mı? Bu testte beslenme tarzına, alışkanlıklarına ve damak zevkine göre hangi beslenme türünün sana daha uygun olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah kahvaltısında en çok ne yemeyi tercih edersin?
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2. Bir akşam yemeğinde sofrada ne görmek istersin?
3. Atıştırmalık olarak genelde elin neye gider?
4. Spor sonrası ne tüketirsin?
5. Tatlı krizinde bunlardan hangisi olsa yerdin?
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6. En sevdiğin dünya mutfağı hangisi?
7. Dışarıda yemek yerken neye dikkat edersin?
8. Kahvaltıda olmazsa olmaz içeceğin nedir?
9. Yemek pişirirken genelde hangi yağı kullanırsın?
Ketojenik diyet
Vejetaryen diyet
Akdeniz diyeti
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