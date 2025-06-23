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Ketojenik, Vejetaryen, Akdeniz Diyeti... Hangi Beslenme Türü Sana Uygun?

etiket Ketojenik, Vejetaryen, Akdeniz Diyeti... Hangi Beslenme Türü Sana Uygun?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 20:36

Sağlıklı beslenmenin onlarca yolu var ama hangisi sana gerçekten uygun? Ketojenik mi yoksa Akdeniz esintileriyle dolu bir tabak mı? Bu testte beslenme tarzına, alışkanlıklarına ve damak zevkine göre hangi beslenme türünün sana daha uygun olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah kahvaltısında en çok ne yemeyi tercih edersin?

2. Bir akşam yemeğinde sofrada ne görmek istersin?

3. Atıştırmalık olarak genelde elin neye gider?

4. Spor sonrası ne tüketirsin?

5. Tatlı krizinde bunlardan hangisi olsa yerdin?

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6. En sevdiğin dünya mutfağı hangisi?

7. Dışarıda yemek yerken neye dikkat edersin?

8. Kahvaltıda olmazsa olmaz içeceğin nedir?

9. Yemek pişirirken genelde hangi yağı kullanırsın?

Ketojenik diyet

Ketojenik diyet

Ketojenik diyet genel anlamda düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ diyeti olarak tanımlanıyor. Zorlayıcı gibi görünse de ketojenik diyetin sunduğu meydan okumalara uyan bir beslenme düzenin var. Ayrıca bu diyet, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmana yardımcı olarak seni daha zinde, daha hafif ve daha dengeli hissettiriyor. Eğer mutfakta denemelere açıksan ve biraz planlama yapmayı seviyorsan, ketojenik yaşam tarzı sana çok iyi gelebilir!

Vejetaryen diyet

Vejetaryen diyet

Senin için sadece sağlıklı olmak değil etik değerlerle uyumlu yaşamak da çok önemli. Bu yüzden doğaya, hayvanlara ve gezegenimize olan hassasiyetine en uygun beslenme şekli vejetaryen diyet. Renkli sebzeler, meyveler, baklagiller ve tahıllarla dolu tabakların olduğu vejetaryen diyetle hem bedenine hem de çevrene özen gösterebilirsin. Üstelik sonsuz bir deniz olan vejetaryen beslenmeyle ilgili tarifleri denemeye, yeni mutfak kültürlerini keşfetmeye ve kendini sürekli yenilemeye sıkılmadan devam edebilirsin.

Akdeniz diyeti

Akdeniz diyeti

Hayatında sadelik ve doğallık ön planda olduğundan zeytinyağlılar, taptaze sebzeler, ızgara balıklar ve tahıllarla dolu Akdeniz mutfağı tam senlik! Abartıdan uzak, geleneksel ama bir o kadar da besleyici bu beslenme tarzı, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı olmayı hedefliyor. Üstelik, kalp sağlığını koruyan, inflamasyonu azaltan ve uzun vadede yaşam kalitesini artıran Akdeniz diyetinde sofralar da daima renkli ve çeşitli!

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