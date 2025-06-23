Ketojenik, Vejetaryen, Akdeniz Diyeti... Hangi Beslenme Türü Sana Uygun?

Senin için sadece sağlıklı olmak değil etik değerlerle uyumlu yaşamak da çok önemli. Bu yüzden doğaya, hayvanlara ve gezegenimize olan hassasiyetine en uygun beslenme şekli vejetaryen diyet. Renkli sebzeler, meyveler, baklagiller ve tahıllarla dolu tabakların olduğu vejetaryen diyetle hem bedenine hem de çevrene özen gösterebilirsin. Üstelik sonsuz bir deniz olan vejetaryen beslenmeyle ilgili tarifleri denemeye, yeni mutfak kültürlerini keşfetmeye ve kendini sürekli yenilemeye sıkılmadan devam edebilirsin.