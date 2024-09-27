Keşke Süper Kupa Finalinde 5 Gol Atmasaydık!
Beşiktaş’ın Süper Kupa finalinde Galatasaray’a 5 gol atması tüm camia üzerinde bir illüzyon yarattı. Öncelikle yönetim ve teknik heyet Beşiktaş’ın eksik mevkilerine gerekli takviyeleri yapamadılar. Galatasaray ise Beşiktaş’ın aksine, eksiklerini görerek, hızla reaksiyon gösterdi ve çok güçlü transferler yaptılar.
Önceki yönetimden kalan, düşük performanslı oyunculardan kurtulmak elbette bir sorundu ama yedi adet orta saha oyuncusu varken ısrarla Cher N’dour ve Joao Mario’yu almak hataydı. Bu oyuncular yerine sol açık, sol bek ve/veya sağ açık alınsa daha verimli bir kadro oluşturulurdu. Nitekim, bu maçta yenilen gollerde, sağ ve sol beklerimizin ve orta sahadaki oyuncuların yetersiz performanslarının payı büyüktü.
Van Bronckhorst’un kadro tercihleri hakkında yorum yapmak istemiyorum.
Hocanın aklı Kayserispor maçında mıydı?
Böyle önemli bir maça, şayet Immobile sakat değilse, ilk on birde olamaması çok şaşırtıcı. Mustafa çok gelecek vaat eden bir oyuncu ama henüz yeterince tecrübeli değil. Immobile’nin yedeği olarak süre almalı ve pişmeli. Bu arada kıskanarak yazıyorum; Galatasaray’da Icardi’nin yedekleri ise Osimhen ve Batshuai.
Hocanın ilk on bire Immobile’yi almamasını, ikinci yarıda Rafa Silva’yı oyundan almasını, hedeflerinin Türkiye ligi ile sınırlı olduğu izlenimini yaratıyor.
Beşiktaş’ın mevcut kadrosu hem Avrupa hem Türkiye ligi ve bir de üstüne Türkiye Kupası maçlarını kaldırabilecek zenginlikte değil. Nereden baksanız bu sezon yetmişe yakın maç oynanacak. Bu maratonda sakatlıklar, yorgunluklar, performans düşüklükleri olacak. Beşiktaş’ın şampiyonluğa oynayabilmesi için, devre arasına kadar az kayıpla gelip, devre arasında, birer sağ bek ve sol bek, sağ açık, sol açık ve bir santrafor alması gerekiyor. Bir de Muçi satılmamalı. Zira Rafa’nın da Muçi’den başka yedeği yok.