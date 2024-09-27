Keşke Süper Kupa Finalinde 5 Gol Atmasaydık!

Her hoca kafasında bir oyun şalonu oluşturur ve o şablona en uygun olduğunu düşündüğü oyuncuları sahaya sürer. Ancak Van Bronckhorst, ilk yarıda bazı futbolcuların kafasındaki şablona uymadığını görmesi ve ikinci yarıya hem şablon değişikliği hem de oyuncu değişikliği yaparak başlaması gerekirdi. Van Bronckhorst ise, oyuncu değişikliklerini maç 3-0 olduktan sonra 65.dakikada yaptı.

Yenilen gollerin analizine girmeyeceğim ama ilk golde Svensson ve Onana, ikinci golde ise Al-Musrati ve Sevensson’un yanlış pozisyon ve hamleleri bu takımın eksiklerini ortaya koydu.

Rafa Silva’nın ise sol açık olarak oynatılması büyük hataydı. Zira Ajax takımı, son derece hızlı ve organize şekilde ileri çıkabilen bir takım. Böyle takımlar karşısında topa hâkim olacak, topu ayağında tutup, oyunu rahatlatacak oyunculara ihtiyaç var. Bunu yapacak oyuncular ise Rafa Silva ve Semih idi. Semih ilk yarı oyunda yoktu, Rafa Silva ise sağ kanattaydı.