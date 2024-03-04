Kerimcan Durmaz, Instagram'dan Ebesini Buldu! 4 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Kerimcan Durmaz, Instagram'dan Ebesini Buldu! 4 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Zeynep Bastık'ın çocuk adam gitarı:
2. Kerimcan Durmaz, Instagram'dan ebesini buldu.
3. Dem Davran ve Burak Deniz:
4. Yenenler ailesi kayak tatilinde:
5. Meriç Aral ve Özge Özpirinçci özel bir etkinlikte bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Pınar Deniz, pijama partisi yaptı.
7. Melike Şahin'in Amerika turnesi devam ediyor.
8. Metin Akdülger:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda