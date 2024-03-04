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Kerimcan Durmaz, Instagram'dan Ebesini Buldu! 4 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Kerimcan Durmaz, Instagram'dan Ebesini Buldu! 4 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.03.2024 - 19:32

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Zeynep Bastık'ın çocuk adam gitarı:

2. Kerimcan Durmaz, Instagram'dan ebesini buldu.

2. Kerimcan Durmaz, Instagram'dan ebesini buldu.

3. Dem Davran ve Burak Deniz:

3. Dem Davran ve Burak Deniz:

4. Yenenler ailesi kayak tatilinde:

5. Meriç Aral ve Özge Özpirinçci özel bir etkinlikte bir araya geldi.

5. Meriç Aral ve Özge Özpirinçci özel bir etkinlikte bir araya geldi.
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6. Pınar Deniz, pijama partisi yaptı.

6. Pınar Deniz, pijama partisi yaptı.

7. Melike Şahin'in Amerika turnesi devam ediyor.

7. Melike Şahin'in Amerika turnesi devam ediyor.

8. Metin Akdülger:

8. Metin Akdülger:

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