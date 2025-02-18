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Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Suskunluğunu Bozdu!

Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Suskunluğunu Bozdu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.02.2025 - 23:35

Uzun süredir gol hasreti çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda suskunluğunu bozdu. 26 yaşındaki oyuncumuz, Monaco karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Benfica formasıyla sezona harika bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, 2025 yılında golle tanışamamıştı

Benfica formasıyla sezona harika bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, 2025 yılında golle tanışamamıştı

Kırmızı-beyazlı formayla ilk 16 maçında 10 gol 5 asiste imza atan Kerem, son 16 maçında yalnızca 2 asist üretebilmişti.

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Orkun Kökçü ile birlikte kendine ilk 11'de yer bulan 26 yaşındaki oyuncumuz, 22. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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