Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Suskunluğunu Bozdu!
Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Suskunluğunu Bozdu!
Uzun süredir gol hasreti çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda suskunluğunu bozdu. 26 yaşındaki oyuncumuz, Monaco karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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Benfica formasıyla sezona harika bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, 2025 yılında golle tanışamamıştı
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Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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