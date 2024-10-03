Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Moda
Kendinizi En Yakın Arkadaşınızla Uyumsuz Hissettiğiniz O An! İşte Yakın Arkadaşların Plansız Buluşma Kombini!

Kendinizi En Yakın Arkadaşınızla Uyumsuz Hissettiğiniz O An! İşte Yakın Arkadaşların Plansız Buluşma Kombini!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 09:47 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 09:57

Tarzından karakterine, hobilerinden yaşam tarzına hemen her konuda farklı olduğunuz yakın arkadaşınızla farklılıklarınızın ortaya çıktığı bir konu da buluşma kombinleridir. Bir de plansız bir buluşma söz konusu ise oraya ilginç görüntüler çıkacağı neredeyse kesindir. İşte, X kullanıcıları o anı bir kez daha dile getirdiler... 

Tarafını seçme sırası ise sizde: Açılay Tan mısınız, Deniz Alsancak mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Ne giydiğimin ne önemi var?" diyen ve ayna karşısında saatlerini harcayan iki arkadaş düşünün! Peki siz hangisisiniz?

"Ne giydiğimin ne önemi var?" diyen ve ayna karşısında saatlerini harcayan iki arkadaş düşünün! Peki siz hangisisiniz?

İşte, bu tartışmayı yeniden alevlendiren @lieeworld kullanıcı adlı X hesabının "Plansız buluşunca bizim kombinler" paylaşımı oldu.

İşte, bu tartışmayı yeniden alevlendiren @lieeworld kullanıcı adlı X hesabının "Plansız buluşunca bizim kombinler" paylaşımı oldu.
twitter.com

Tabii önce hepimiz şöyle bir Yalan Dünya'nın televizyon ekranlarında olduğu o harika anlar geri döndük. Sonra kombin konusunda uyuşmadığımız yakın dostumuz aklımıza geldi. Bu arada bazı ünlüler de yüzümüzde tatlı bir tebessüme neden oldu! 👇

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım 👇

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım 👇
twitter.com

Sahiden en iyisi baştan konuşmak! 👇

Sahiden en iyisi baştan konuşmak! 👇
twitter.com

Bu taktiği kaçıranlar ya da unutanlar varsa: Hayat kurtarır! 👇

Bu taktiği kaçıranlar ya da unutanlar varsa: Hayat kurtarır! 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ah o çekim yasası... 👇

Ah o çekim yasası... 👇
twitter.com

Bir şeylerin ters gittiği kesin de... 👇

Bir şeylerin ters gittiği kesin de... 👇
twitter.com

En azından denemiş 👇

En azından denemiş 👇
twitter.com

Eyvah... Bu kadarını beklemiyorduk ama! 👇

Eyvah... Bu kadarını beklemiyorduk ama! 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 👇

Yorumlarda buluşalım! 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sırası sizde: Buluşmalarda Açılay Tan mısınız, yoksa Deniz Alsancak mı?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın