Kendinizi En Yakın Arkadaşınızla Uyumsuz Hissettiğiniz O An! İşte Yakın Arkadaşların Plansız Buluşma Kombini!

Tarzından karakterine, hobilerinden yaşam tarzına hemen her konuda farklı olduğunuz yakın arkadaşınızla farklılıklarınızın ortaya çıktığı bir konu da buluşma kombinleridir. Bir de plansız bir buluşma söz konusu ise oraya ilginç görüntüler çıkacağı neredeyse kesindir. İşte, X kullanıcıları o anı bir kez daha dile getirdiler...

Tarafını seçme sırası ise sizde: Açılay Tan mısınız, Deniz Alsancak mı?