Kendinizi En Yakın Arkadaşınızla Uyumsuz Hissettiğiniz O An! İşte Yakın Arkadaşların Plansız Buluşma Kombini!
Kendinizi En Yakın Arkadaşınızla Uyumsuz Hissettiğiniz O An! İşte Yakın Arkadaşların Plansız Buluşma Kombini!
Tarzından karakterine, hobilerinden yaşam tarzına hemen her konuda farklı olduğunuz yakın arkadaşınızla farklılıklarınızın ortaya çıktığı bir konu da buluşma kombinleridir. Bir de plansız bir buluşma söz konusu ise oraya ilginç görüntüler çıkacağı neredeyse kesindir. İşte, X kullanıcıları o anı bir kez daha dile getirdiler...
Tarafını seçme sırası ise sizde: Açılay Tan mısınız, Deniz Alsancak mı?
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"Ne giydiğimin ne önemi var?" diyen ve ayna karşısında saatlerini harcayan iki arkadaş düşünün! Peki siz hangisisiniz?
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İşte, bu tartışmayı yeniden alevlendiren @lieeworld kullanıcı adlı X hesabının "Plansız buluşunca bizim kombinler" paylaşımı oldu.
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım 👇
Sahiden en iyisi baştan konuşmak! 👇
Bu taktiği kaçıranlar ya da unutanlar varsa: Hayat kurtarır! 👇
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Ah o çekim yasası... 👇
Bir şeylerin ters gittiği kesin de... 👇
En azından denemiş 👇
Eyvah... Bu kadarını beklemiyorduk ama! 👇
Yorumlarda buluşalım! 👇
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Sırası sizde: Buluşmalarda Açılay Tan mısınız, yoksa Deniz Alsancak mı?
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