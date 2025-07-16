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Kendini Sevdiren Kedilerin Konumlarını Paylaşarak İnternetin Hakkını Veren X Ahalisi

Kendini Sevdiren Kedilerin Konumlarını Paylaşarak İnternetin Hakkını Veren X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 23:03

Bir sokak kedisi gördüğünüzde seslenmeden yanından geçemeyenlerden misiniz? Eminiz her dışarı çıktığınızda bi tur kedi de seviyorsunuzdur. O halde en merak ettiğiniz şey de 'kendini sevdiren' kedilerin nerede olduğu olabilir. Neyse ki X ahalisi bu konuya da el attı ve herkes kendini sevdiren kedi bulduğunda X'te paylaşmaya başladı!

Ee biz de bu nimetten yararlanmak isteyenler için bütün kedileri, pardon paylaşımları derledik :)

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bakalım bu sevimli kediler neredeymiş?

Bakalım bu sevimli kediler neredeymiş?
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Dilerseniz kaydedin, lazım olur :)

Dilerseniz kaydedin, lazım olur :)
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Merak etmeyin, Türkiye'nin dört bir yanından kedilerimiz var.

Merak etmeyin, Türkiye'nin dört bir yanından kedilerimiz var.
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Yalnız konum da eklersek iyi olur :)

Yalnız konum da eklersek iyi olur :)
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Yetkililere duyurulur!

Yetkililere duyurulur!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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