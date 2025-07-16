Kendini Sevdiren Kedilerin Konumlarını Paylaşarak İnternetin Hakkını Veren X Ahalisi

Bir sokak kedisi gördüğünüzde seslenmeden yanından geçemeyenlerden misiniz? Eminiz her dışarı çıktığınızda bi tur kedi de seviyorsunuzdur. O halde en merak ettiğiniz şey de 'kendini sevdiren' kedilerin nerede olduğu olabilir. Neyse ki X ahalisi bu konuya da el attı ve herkes kendini sevdiren kedi bulduğunda X'te paylaşmaya başladı!

Ee biz de bu nimetten yararlanmak isteyenler için bütün kedileri, pardon paylaşımları derledik :)