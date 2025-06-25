Kendine Haksızlık Etmeyi Bırakman Gerektiğini Gösteren Astrolojik İşaretler

Doğum haritandaki Satürn, eğer Güneş ya da Ay gibi kişisel gezegenlerle kare, karşıt ya da kavuşum yapıyorsa, bu senin için kronik bir öz eleştiri mekanizması yaratabilir. Özellikle çocukluk dönemlerinde, yeterince takdir görmemiş veya hep daha iyisi beklenmiş olabilirsin. Bu açıların getirdiği yük, 'ne yaparsam yapayım yeterli değilim' duygusuyla hayatına yayılır. Kendine çok sert davranma eğilimin, aslında içselleştirilmiş bir disiplin anlayışının ürünü.

Ne yapabilirsin?

Kendi gelişimini geçmişle kıyaslamak yerine, her gün bir adım ileriye gitmenin de yeterli olduğunu kendine hatırlat. Satürn sana baskı yapsa da, aslında senin potansiyeline olan inancını temsil eder.