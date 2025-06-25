Kendine Haksızlık Etmeyi Bırakman Gerektiğini Gösteren Astrolojik İşaretler
İnsan sıklıkla kendisini yüceltmeyi unutur, yerden yere vurur. Her insan zaman zaman kendine haksızlık eder. Ama bazıları bunu alışkanlık haline getirir. Astrolojik haritan bu eğilimin doğuştan gelip gelmediğini ya da ne zaman arttığını gösteriyor olabilir. İşte kendine haksızlık etmeyi bırakman gerektiğini gösteren astrolojik işaretler!
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Bazen dostumuz bazen en büyük düşmanımız... İçimizdeki o ses.
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1. Satürn’ün Sert Açıları (Özellikle Ay ve Güneş’e)
2. Ay’ın Oğlak veya Başak Burcunda Olması
3. 3. 6. Ev Vurgusu: Hizmet Et, Ama Kendine De Et!
4. Kuzey Ay Düğümü Terazi’de, Güney Ay Düğümü Koç’ta
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5. Venüs’ün Zarar Gördüğü Açıları
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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