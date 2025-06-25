25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı

3 Ocak 2026 Yengeç Dolunayı

Bu yeni ayda attığınız adımların, başlattığınız niyetlerin meyvesini bu dolunayda alabilirsiniz. O dönem, “Evimle ilgili yaptığım şey sonuç verdi mi?” ya da “Kalbimi takip ettim mi?” gibi sorgulamalar başlayabilir.

Olasılık Olumlaması

“Köklerimi onurlandırıyorum, geçmişimi şifalandırıyorum.

Duygularımı sevgiyle kabul ediyor, sezgilerime güvenerek yeni bir yuvanın temelini atıyorum.

Ben güvendeyim, evren bana yol gösteriyor.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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