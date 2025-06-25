25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı
Genel Bilgiler
Konum: 4° Yengeç
Saat: 03:32 (Pasifik) / 13:32 (Türkiye)
Element: Su
Ev: 4. Ev temaları
Temalar
Aile, Geçmiş, Kökler, Duygusal Güvenlik: Bu yeni ay, aile bağlarını güçlendirmek ve duygusal güvenliği sağlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Yuvayı Yeniden Kurma, Aidiyet ve Sezgisel Bağlantılar: İçsel huzuru bulmaya ve aidiyet duygusunu pekiştirmeye yönelik çalışmalara odaklanın.
Ata Karmaları, Çocukluk Deneyimleriyle Yüzleşme: Geçmişten gelen yüklerle yüzleşmek ve bu yükleri dönüştürmek için ideal bir zaman.
Kalpten Gelen Arzulara Cesaretle Yönelme: İçten gelen isteklerinizi keşfedin ve cesur adımlar atın.
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Astrolojik Açıları
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