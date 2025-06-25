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25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı

etiket 25 Haziran 2025 Yengeç Yeni Ayı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 09:06

Genel Bilgiler

Konum: 4° Yengeç 

Saat: 03:32 (Pasifik) / 13:32 (Türkiye) 

Element: Su 

Ev: 4. Ev temaları

Temalar

  • Aile, Geçmiş, Kökler, Duygusal Güvenlik: Bu yeni ay, aile bağlarını güçlendirmek ve duygusal güvenliği sağlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

  • Yuvayı Yeniden Kurma, Aidiyet ve Sezgisel Bağlantılar: İçsel huzuru bulmaya ve aidiyet duygusunu pekiştirmeye yönelik çalışmalara odaklanın.

  • Ata Karmaları, Çocukluk Deneyimleriyle Yüzleşme: Geçmişten gelen yüklerle yüzleşmek ve bu yükleri dönüştürmek için ideal bir zaman.

  • Kalpten Gelen Arzulara Cesaretle Yönelme: İçten gelen isteklerinizi keşfedin ve cesur adımlar atın.

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Astrolojik Açıları

Astrolojik Açıları

Yeni Ay + Mars Sekstili

  • Duygular ve İstekler Hareketle Birleşiyor: İçsel motivasyonunuzu artıracak ve sezgisel liderlik gücünüzü ortaya koyacak bir etki.

  • Temalar: 'Aile için savaşma', 'evini koruma', 'duygusal güvenliği sağlamak için harekete geçme'.

Yeni Ay – Jüpiter Kavuşumu

  • Yılın En Şanslı Yeni Aylarından Biri: Bolluk, genişleme ve umut dolu başlangıçlar için güçlü bir zaman.

  • Özellikle Ev, Aile, Gayrimenkul, Ebeveynlik Konularında: Bereketli başlangıçlar yapabilir ve hayallerinizin temelini atabilirsiniz.

Yeni Ay – Satürn Karesi

  • Zorluklar ve Olgunlaşma: Bu açı, duygusal olarak büyümenizi ve sorumluluk almanızı teşvik edebilir.

  • Geçmişten Gelen Yükler: Yeni başlangıçlar yaparken eski yükleri fark etmenizi sağlar.

Yeni Ay – Neptün Karesi

  • Belirsizlik ve Kafa Karışıklığı: Yanıltıcı durumlar ortaya çıkabilir, bu nedenle iç sesinize güvenin.

Bu Yeni Ay'da Ne Yapmalı?

Bu Yeni Ay'da Ne Yapmalı?

Uyumlan

  • Ata Karmalarını Dönüştürme Çalışmaları: Örneğin, “ata şifa meditasyonu”.

  • Aile Büyükleriyle Bağ Kurma: Barışma ve bağışlama üzerine odaklanın.

  • Evinizi Enerjiyle Temizlemek: Alan düzenlemek.

Başlat

  • Gayrimenkul ve Evle İlgili Konular: Yeni girişimlerde bulunun.

  • Aile Kurmak, Çocuk Düşünmek, Evliliğe Adım Atmak: Bu konularda niyetlerinizi belirleyin.

  • İçsel Şifa için Spiritüel Çalışmalara Başlamak: Özellikle su elementiyle.

Dikkat Et

  • Neptün Etkisiyle Aldanmalara Açık Bir Dönem: Her söylenene inanmayın.

  • Satürn Baskısı Altında Kendini Aşırı Yargılama: Kendinize şefkatle yaklaşın.

  • Aceleci Kararlar Yerine Sezgisel Yönlendirmeler: Beklemek daha sağlıklı olabilir.

Geleceğe Yansıma

Geleceğe Yansıma

3 Ocak 2026 Yengeç Dolunayı

Bu yeni ayda attığınız adımların, başlattığınız niyetlerin meyvesini bu dolunayda alabilirsiniz. O dönem, “Evimle ilgili yaptığım şey sonuç verdi mi?” ya da “Kalbimi takip ettim mi?” gibi sorgulamalar başlayabilir.

Olasılık Olumlaması

“Köklerimi onurlandırıyorum, geçmişimi şifalandırıyorum. 

Duygularımı sevgiyle kabul ediyor, sezgilerime güvenerek yeni bir yuvanın temelini atıyorum. 

Ben güvendeyim, evren bana yol gösteriyor.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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