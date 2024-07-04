Kendimize Sormayı Unuttuğumuz Soru: İyi misin?

Öz şefkat, kişinin içsel bir sevgi bağı kurması, kendi zayıflıklarını eleştirme yerine anlama ve kabul etme becerisi kazanması anlamına gelir. İçsel bir diyalog başlatmak, kendi duygusal durumumuza dikkat etmek, kısacası kendimize zaman ayırmak, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımız için oldukça kritiktir. Sevdiklerimiz mutlu etmek, onları anlamak için çaba göstermek elbette olması gereken bir davranış ancak kendi içimizdeki huzuru bulmak, duygu ve düşüncelerimizi önemsemek de aynı derecede önemlidir. İşte bu noktada iyi misin sorusu öz şefkat için kilit sorulardan biridir. Öz şefkat kendine duyarlı olmak, hatalarımıza karşı anlayışlı olmak ve duygusal deneyimleri farkında bir şekilde yaşamayı içerir. Bu nedenle, belki de unuttuğumuz “iyi misin ve neye ihtiyacın” var soruları içsel bir dönüşüm başlatmak için ilk adım olabilir.

Unutmayalım ki, duygusal ihtiyaçlarımızı görmezden gelmek yerine bu ihtiyaçları fark edip sevgiyle tamamlayabilmek oldukça gerekli ve değerlidir. Hayatın karmaşasında kendimize ‘iyi misin?’ sorusunu yöneltmek, durup düşünme fırsatını elde etmemizi sağlar. Aynada her gün baktığımız fakat iç dünyamızı göremediğimiz noktalarda bu soru bizlere soluklanmamız, duygularımız hakkında düşünmemiz için güzel bir imkân sunar. Bu sayede duygularımızı fark edip, öz şefkat ile kendimizi yeniden inşa edebiliriz.

En son kendinize bu soruyu ne zaman yönelttiğinizi hatırlıyor musunuz? Şimdi değişimin ve içsel yolculuğun ilk adımını, kendimize sormayı unuttuğumuz o soruyu sormanın vakti. İyi misin?

Sevgi paylaştıkça çoğalır bu paylaşımın en güzel başlangıcıysa kendi içimizde başlayandır.

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