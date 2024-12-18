Kendilerini Ayakta Tutan Cümleleri Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar
Kendilerini Ayakta Tutan Cümleleri Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar
Herkes zor zamanlardan geçer. Bazen o karanlıktan çıkmamız günler sürer, bazen ise tek bir cümle yeter. Yakın bir arkadaşınızdan, annenizden aldığınız bir tavsiye sizin kendinize gelmenizi ve her şeye rağmen hayata devam etmenizi sağlar.
Sosyal medya kullanıcıları, kendilerini ayakta tutan cümleleri paylaşmaya başladı. Tabii işin içine biraz da mizah katılmazsa olmaz!
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Bazı insanlar, bazı cümleler ruhumuza ilaç gibi gelir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı soruyla güzel bir konuya parmak bastı;
Gelin bakalım neymiş bu cümleler!
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Biraz da gerçekleri konuşalım :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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