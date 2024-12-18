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Kendilerini Ayakta Tutan Cümleleri Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar

Kendilerini Ayakta Tutan Cümleleri Paylaşarak Mizah Şöleni Yaratanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 11:51

Herkes zor zamanlardan geçer. Bazen o karanlıktan çıkmamız günler sürer, bazen ise tek bir cümle yeter. Yakın bir arkadaşınızdan, annenizden aldığınız bir tavsiye sizin kendinize gelmenizi ve her şeye rağmen hayata devam etmenizi sağlar. 

Sosyal medya kullanıcıları, kendilerini ayakta tutan cümleleri paylaşmaya başladı. Tabii işin içine biraz da mizah katılmazsa olmaz!

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Bazı insanlar, bazı cümleler ruhumuza ilaç gibi gelir.

Bazı insanlar, bazı cümleler ruhumuza ilaç gibi gelir.

Bizi düştüğümüz o karanlığın içinden çekip çıkartan cümleler, bizi şöyle bir sarsarak kendimize getiren insanlar iyi ki var! 

Peki sizi ayakta tutan, her şeye rağmen devam etmenizi sağlayan bir mottonuz, bir cümleniz var mı?

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı soruyla güzel bir konuya parmak bastı;

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı soruyla güzel bir konuya parmak bastı;
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Gelin bakalım neymiş bu cümleler!

Gelin bakalım neymiş bu cümleler!
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Biraz da gerçekleri konuşalım :)

Biraz da gerçekleri konuşalım :)
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Sizi motive eden şey nedir? :)

Sizi motive eden şey nedir? :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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