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Kedisini Kaybeden Rita Ora'dan Kırmızılı Dua Lipa'ya 8 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Kedisini Kaybeden Rita Ora'dan Kırmızılı Dua Lipa'ya 8 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.02.2025 - 01:16

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Bella Hadid

Bella Hadid

Katy Perry

Katy Perry

Ariana Grande

Ariana Grande

Jessie J

Jessie J

Sofia Richie

Sofia Richie
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Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Dua Lipa

Dua Lipa

Rita Ora

Rita Ora

Cardi B

Cardi B

Paris Hilton

Paris Hilton
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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