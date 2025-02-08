Kedisini Kaybeden Rita Ora'dan Kırmızılı Dua Lipa'ya 8 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kedisini Kaybeden Rita Ora'dan Kırmızılı Dua Lipa'ya 8 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bella Hadid
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Katy Perry
Ariana Grande
Jessie J
Sofia Richie
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Sabrina Carpenter
Dua Lipa
Rita Ora
Cardi B
Paris Hilton
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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