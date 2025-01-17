onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kedi Tüylerini Temizlemek İçin 10 Pratik Tüyo

etiket Kedi Tüylerini Temizlemek İçin 10 Pratik Tüyo

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 12:31

Evde bir kediyle yaşıyorsanız, tüylerle olan ilişkiniz de ister istemez sıkı fıkı hale geliyor. O tüylere bir kere alıştınız mı, bazen görmezden gelmek kolaylaşabiliyor ama kabul edelim: Üzerinizde bir kar tabakası gibi duran tüylerle ofise gitmek pek de hoş bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Neyse ki bu konuda yalnız olmadığınızı biliyoruz ve size birkaç tavsiyede bulunmak istiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Lastikli eldivenle tüy toplama işi aslında çok kolay.

Nemli bir lastik eldiveni elinize geçirip koltuklara ya da kumaş yüzeylere hafifçe sürtün. Tüylerin nasıl toplandığını görünce bu yöntemi sık sık kullanacaksınız.

2. Robot süpürgeler tam da bunun için var!

2. Robot süpürgeler tam da bunun için var!
www.philips.com.tr

Kedi tüyleri de eskisi gibi dert değil, en iyi robot süpürgeyi alıp keyfinize bakabilirsiniz.

3. Tüy toplama ruloları her zaman işe yarar.

Çantanızda ya da elinizin altında mutlaka bir rulo bulunsun. Kıyafetlerden koltuklara kadar pek çok yüzeyde tüyleri hızla temizler.

4. Halılar için karbonat kullanmayı deneyin.

4. Halılar için karbonat kullanmayı deneyin.

Halıya biraz karbonat serpip birkaç dakika bekleyin ve ardından elektrikli süpürgeyle süpürün. Tüyler kolaylıkla temizlenirken halınızın kokusu da tazelenir.

5. Büyük destekçidir: Mikro elyaf bezlerle yüzey temizliği yapın.

5. Büyük destekçidir: Mikro elyaf bezlerle yüzey temizliği yapın.

Bu bezler toz ve tüyleri kolayca toplar. Özellikle masa, cam ve düz yüzeyler için hızlı bir çözüm sunar. Sonrasında sevdiğiniz bir temizlik ürünü ile yüzeyi ıslatıp tekrar mikrofiber bez ile üstünden geçebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Muz asmak için kullanıldı ama siz kedi tüyü toplamak için kullanabilirsiniz.

6. Muz asmak için kullanıldı ama siz kedi tüyü toplamak için kullanabilirsiniz.

Elinizin altında muhakkak koli bandı bulunsun. Eğer tüy toplama rulonuz veya mikrofiber beziniz yoksa koli bandı işe yarayabilir. Kolunuzda, koltuğunuzda veya başka bir yüzeyde gördüğünüz kedi tüylerini bir parça koli bandı ile alabilirsiniz.

7. Kedinizin yattığı yeri temizlemeyi ihmal etmeyin.

Tüyler genelde onların en çok vakit geçirdiği alanlarda birikir. Kedinizin yatağını yıkamak ya da temizlemek bu yükü hafifletir.

8. Metal taraklar kullanmayı denediniz mi?

8. Metal taraklar kullanmayı denediniz mi?

Kedi tüyünü halıdan söküp atmak biraz zahmetli iş, hak veriyoruz. Ama kedinizin tüy taraklarını halıya sürterek gömülü tüyleri çıkarabilirsiniz. Halının arasında kalan tüyler hızla toparlanır.

9. Bir tahta kaşık ile tüy toplayabilirsiniz. Nasıl mı? 👇

9. Bir tahta kaşık ile tüy toplayabilirsiniz. Nasıl mı? 👇

Kullanmadığınız ve geri dönüştüremeyeceğiniz bir tahta kaşığın ucuna nemli ve ince bir bez geçirin. Ardından koltuk, kanepe ve diğer mobilya kenarlarını bu kaşık ile temizleyin. Bu yöntem, ulaşılması zor tüyler için birebirdir.

10. Kedi tüylerinin yoğun olduğu yerlere su püskürterek süpürün.

10. Kedi tüylerinin yoğun olduğu yerlere su püskürterek süpürün.

Mobilyalarınıza ya da halınıza bir sprey şişesiyle hafifçe su püskürtün. Su, tüyleri ağırlaştırarak toparlanmasını kolaylaştırır, ardından süpürgeyle temizlemek çok daha etkili olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın