Kedi Tüylerini Temizlemek İçin 10 Pratik Tüyo
Kedi Tüylerini Temizlemek İçin 10 Pratik Tüyo
Evde bir kediyle yaşıyorsanız, tüylerle olan ilişkiniz de ister istemez sıkı fıkı hale geliyor. O tüylere bir kere alıştınız mı, bazen görmezden gelmek kolaylaşabiliyor ama kabul edelim: Üzerinizde bir kar tabakası gibi duran tüylerle ofise gitmek pek de hoş bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Neyse ki bu konuda yalnız olmadığınızı biliyoruz ve size birkaç tavsiyede bulunmak istiyoruz!
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1. Lastikli eldivenle tüy toplama işi aslında çok kolay.
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2. Robot süpürgeler tam da bunun için var!
3. Tüy toplama ruloları her zaman işe yarar.
4. Halılar için karbonat kullanmayı deneyin.
5. Büyük destekçidir: Mikro elyaf bezlerle yüzey temizliği yapın.
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6. Muz asmak için kullanıldı ama siz kedi tüyü toplamak için kullanabilirsiniz.
7. Kedinizin yattığı yeri temizlemeyi ihmal etmeyin.
8. Metal taraklar kullanmayı denediniz mi?
9. Bir tahta kaşık ile tüy toplayabilirsiniz. Nasıl mı? 👇
10. Kedi tüylerinin yoğun olduğu yerlere su püskürterek süpürün.
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