Kedi Tüylerini Temizlemek İçin 10 Pratik Tüyo

Evde bir kediyle yaşıyorsanız, tüylerle olan ilişkiniz de ister istemez sıkı fıkı hale geliyor. O tüylere bir kere alıştınız mı, bazen görmezden gelmek kolaylaşabiliyor ama kabul edelim: Üzerinizde bir kar tabakası gibi duran tüylerle ofise gitmek pek de hoş bir görüntü ortaya çıkarmıyor. Neyse ki bu konuda yalnız olmadığınızı biliyoruz ve size birkaç tavsiyede bulunmak istiyoruz!