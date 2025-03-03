Kaygılanmak Bile Beni Kaygılandırıyor Diyenlerden misiniz? Tebrikler! Tek Yön Kaygı Bileti Kazandınız

Kaygı; yaklaşan önemli bir olay ya da sonucu belirsiz eylem karşısında duyulan gerginlik, endişe ve huzursuzluk hissidir. Bu yazıyı yazarken yararlandığım Kaygı Döngüsünü Kırmak adlı kitabın yazarı Dr. Judson Brewer, “Kaygıyı bir bozukluk ya da rahatsızlık olarak etiketlemekte tereddüt ettiğini, çünkü bu türden rahatsızlıkların beynimizin doğal ve genelde destekleyici olan süreçlerinde yaşanan ufak bir sapma sonucunda ortaya çıktığını” söylüyor.

Kaygı ve panik doğrudan korku hissinden doğar. Ancak korku kaygının eşdeğeri değildir. Korku, hayatta kalmamıza yardımcı olan koşullara uyarlanan bir mekanizmayken, kaygı uyarlanabilir değildir. Sürekli düşünen ve plan yapan beynimiz yeterli veri elde edemediğinde yani bilinmezliğin ve belirsizliğin fazla olduğu zamanlarda kontrolünü kaybeder.

Korku+Belirsizlik=Kaygı (Kontrol edilemeyen kaygı bir anda paniğe dönüşür.)

Arka beyin ve ön beyin hayatta kalmamıza yardımcı olmak için beraber çalışır. Arka beyin beynin en ilkel ve eski kısmıdır. Ama aynı zamanda en güçlü kısmıdır. Prefrontal korteks yani ön beyin ise yeni ve arka beyine göre daha az güçlü olan kısımdır. Prefrontal korteks geçmiş deneyimlerden bilgi edinir ve bunları gelecekteki deneyimlere yansıtır. Ancak bilgi yeterli değilse ya da çelişkili durumlar varsa kaygı devreye giriyor ve “git daha fazla bilgi edin” diyerek bizi harekete geçirmeye çalışıyor.

Aşırı Tercih Yükü:

Bilgi edinmek aslında iyi bir şey gibi görünüyor ve kaygı konusunda da durumun bizim kontrolümüzde olduğu hissini artırması gerekiyor. Ancak internetin ortaya çıkışıyla birlikte bilgilerin doğruluğu, yoğunluğu konusunda sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Buna aşırı tercih yükü diyoruz. Böylece durum tam tersi bir hal alarak kontrolü kaybetmemize sebep oluyor. İnternetten yaptığınız hastalık belirtisi araştırmalarımızı düşünün. Araştırmalarımıza göre hepimiz ölümcül bir hastalığa sahibiz.

Beynin Ekonomi Yapması: Alışkanlık Döngüleri

Biraz önce beynin doğal ve destekleyici süreçlerinden bahsetmiştik. Bunu biraz daha açalım. Beynimiz attığımız her adımda prefrontal korteksi aktive etmiyor. Davranış tekrarı ve deneyimlerden yola çıkarak alışkanlık döngüleri oluşturuyor daha kısa sürede pratik bir şekilde hareket edebilmemizi mümkün kılıyor. Ayakkabı bağlamayı öğrendiğiniz zamanı düşünün her bağladığınızda ilk öğrendiğiniz zamandaki gibi dikkatli olmak yorucu olmaz mıydı? Belli süreçler otomatik hale geliyor ve prefrontal kortekse başka süreçleri gerçekleştirebilmesi için alan açılmış oluyor. Bu durum zaman içerisinde bir alışkanlık döngüsü haline geliyor. Kaygı da bu alışkanlık döngülerinin parçalarından biri.