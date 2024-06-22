Kaybolan Birisini Tanıyan Kişilerden 10 Ürkütücü Kayıp Hikayesi
Kaybolan Birisini Tanıyan Kişilerden 10 Ürkütücü Kayıp Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde aniden kayıplara karışan tanıdıkları olan kişilerin hikayelerini dinliyor olacağız. Hikayelerden bazılarıysa gerçekten çok ürkütücü. Sizin de bildiğiniz benzer hikayeler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Kuzenim ve arabası aynı zamanlarda kaybolmuştu ve odasında koca bir kan lekesi vardı."
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2. "Bir arkadaşım sevgilisi ile partideyken kavga etti ve kendi başına yürüyerek gitmeye karar verdi."
3. "Michael Dunahee'nin okulun bahçesinden kaçırıldığı okula gitmiştim ve ne yazık ki çocuk hiçbir zaman bulunamadı."
4. "Bir arkadaşım intihar etmek için köprüden atlamış ve 5 gün boyunca bulunamamıştı."
5. "Konsere giden bir tanıdığım sigara içmek için konser alanından çıkmış ve bir daha içeri girememişti."
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6. "Büyük dedem, babam daha bebekken ortalıktan kaybolmuştu."
7. "Bir arkadaşım snowboard yaparken kaybolmuştu."
8. "Bir tanıdığımın kocası arabası ile birlikte kaybolmuştu. Her yeri aradılar ama 4 yıl boyunca adama dair hiçbir ize rastlanmadı."
9. "Kardeşimin ortaokul öğretmeni bir gün işe gelmedi ve onun normalde yapmayacağı bir şeydi."
10. "Hawaii'de gezmeye gittiler ve ne yazık ki dağ yürüyüşü yapmaya çıktıktan sonra bir daha onlardan hiç haber alamadık."
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