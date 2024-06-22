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Kaybolan Birisini Tanıyan Kişilerden 10 Ürkütücü Kayıp Hikayesi

Kaybolan Birisini Tanıyan Kişilerden 10 Ürkütücü Kayıp Hikayesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 14:01

Bugünkü içeriğimizde aniden kayıplara karışan tanıdıkları olan kişilerin hikayelerini dinliyor olacağız. Hikayelerden bazılarıysa gerçekten çok ürkütücü. Sizin de bildiğiniz benzer hikayeler varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kuzenim ve arabası aynı zamanlarda kaybolmuştu ve odasında koca bir kan lekesi vardı."

1. "Kuzenim ve arabası aynı zamanlarda kaybolmuştu ve odasında koca bir kan lekesi vardı."

'Aradan zaman geçti ama suçlu ve araba bulunamadı. Sonunda olay televizyonda çıktı ve arabayı gören birisi polisi aradı. Sonunda kuzenimin oda arkadaşlarının cinayeti işlediğini öğrendik ve hapise gittiler.'

2. "Bir arkadaşım sevgilisi ile partideyken kavga etti ve kendi başına yürüyerek gitmeye karar verdi."

2. "Bir arkadaşım sevgilisi ile partideyken kavga etti ve kendi başına yürüyerek gitmeye karar verdi."

'Daha sonra ona bir araba çarpmıştı ve ne yazık ki cüzdanı yanında olmadığı için onun olduğunu anlamaları baya uzun sürmüştü.'

3. "Michael Dunahee'nin okulun bahçesinden kaçırıldığı okula gitmiştim ve ne yazık ki çocuk hiçbir zaman bulunamadı."

3. "Michael Dunahee'nin okulun bahçesinden kaçırıldığı okula gitmiştim ve ne yazık ki çocuk hiçbir zaman bulunamadı."

'Olaydan sonra bahçeye çıkmamıza izin vermediklerini hatırlıyorum.'

4. "Bir arkadaşım intihar etmek için köprüden atlamış ve 5 gün boyunca bulunamamıştı."

4. "Bir arkadaşım intihar etmek için köprüden atlamış ve 5 gün boyunca bulunamamıştı."

'Daha sonra bulduklarında ölmediğini ve 5 gün boyunca kırık kemiklerle hayatta kaldığı anlaşıldı. Ondan sonra hayata karşı daha dikkatle yaklaştı ve garip bir şekilde daha mutluydu.'

5. "Konsere giden bir tanıdığım sigara içmek için konser alanından çıkmış ve bir daha içeri girememişti."

5. "Konsere giden bir tanıdığım sigara içmek için konser alanından çıkmış ve bir daha içeri girememişti."

'Daha sonra otoparkta yürürken görüntüsü olsa da kendisi bulunamadı. Yaklaşık 1 yıl sonra cesedi ormanda bulundu...'

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6. "Büyük dedem, babam daha bebekken ortalıktan kaybolmuştu."

6. "Büyük dedem, babam daha bebekken ortalıktan kaybolmuştu."

'Daha sonra sır çözüldü ve aslında ülkenin diğer ucuna taşınıp adını değiştirdiği ve yeni bir aile kurduğu ortaya çıktı.'

7. "Bir arkadaşım snowboard yaparken kaybolmuştu."

7. "Bir arkadaşım snowboard yaparken kaybolmuştu."

'Daha sonra bir ağaca çarparak öldüğünü öğrendik... Daha 19 yaşındaydı.'

8. "Bir tanıdığımın kocası arabası ile birlikte kaybolmuştu. Her yeri aradılar ama 4 yıl boyunca adama dair hiçbir ize rastlanmadı."

'Kurak bir günde birisi nehirde bir tekerlek gördüğünü polise bildirdi. Adamın ve arabasının nehire uçtuğu anlaşıldı.'

9. "Kardeşimin ortaokul öğretmeni bir gün işe gelmedi ve onun normalde yapmayacağı bir şeydi."

9. "Kardeşimin ortaokul öğretmeni bir gün işe gelmedi ve onun normalde yapmayacağı bir şeydi."

'Aradan yıllar geçti ama hala adama ne oldu bilinmiyor ve hala kayıp.'

10. "Hawaii'de gezmeye gittiler ve ne yazık ki dağ yürüyüşü yapmaya çıktıktan sonra bir daha onlardan hiç haber alamadık."

10. "Hawaii'de gezmeye gittiler ve ne yazık ki dağ yürüyüşü yapmaya çıktıktan sonra bir daha onlardan hiç haber alamadık."

'Araştırdığımızda daha birçok insana aynısı olduğunu öğrendik. Sanırım Hawaii düşündüğümüzden çok daha tehlikeli bir yer.'

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