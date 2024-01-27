Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartan Hareketleriyle Hepimizi Şok İçerisinde Bırakmış 15 Kişi

'İnsan yemeği yiyen bu vahşi hayvanlar artık sürekli insanların yediği yiyecekleri yemek istiyor ve bu yüzden ormanda avlanmak yerine insanların sık bulunduğu yerlere daha çok gidiyor. Böylece arabalar tarafından çarpılma olasılıkları ya da insanlara rastlayamadıklarında açlıktan ölmeleri daha olası oluyor.'