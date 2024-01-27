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Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartan Hareketleriyle Hepimizi Şok İçerisinde Bırakmış 15 Kişi

Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartan Hareketleriyle Hepimizi Şok İçerisinde Bırakmış 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 07:01

Bazenleri iyilik yapayım derken kötü sonuçlara yol açabiliyoruz. Aslında bunun tarihte birçok örneği var ve bu olayların sonucu genellikle çok üzücü olabiliyor. Bugün, kaş yapayım derken çöz çıkarmış 15 kişinin neler yaptığına bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "James Garfield vurulduğunda, doktorları yıkanmamış elleriyle ve ağrı kesici kullanmadan kurşun yarasını kazdılar. Yaraları süper enfekte oldu ve 80 gün boyunca acı çekti ve hayatını kaybetti."

1. "James Garfield vurulduğunda, doktorları yıkanmamış elleriyle ve ağrı kesici kullanmadan kurşun yarasını kazdılar. Yaraları süper enfekte oldu ve 80 gün boyunca acı çekti ve hayatını kaybetti."

2. "Tanıdığım bir arkadaşım kız arkadaşını aldatıyordu ve ondan ayrılmayı reddediyordu."

2. "Tanıdığım bir arkadaşım kız arkadaşını aldatıyordu ve ondan ayrılmayı reddediyordu."

'Sebebiyse kızdan ayrılırsa 'kızın çok depresif olacağı' ve 'o olmadan hayatına devam edemeyeceği' idi.'

3. "Geyik ve ayı benzeri vahşi hayvanları insan yemekleriyle beslemek düşündüğünüzden çok daha zararlı."

3. "Geyik ve ayı benzeri vahşi hayvanları insan yemekleriyle beslemek düşündüğünüzden çok daha zararlı."

'İnsan yemeği yiyen bu vahşi hayvanlar artık sürekli insanların yediği yiyecekleri yemek istiyor ve bu yüzden ormanda avlanmak yerine insanların sık bulunduğu yerlere daha çok gidiyor. Böylece arabalar tarafından çarpılma olasılıkları ya da insanlara rastlayamadıklarında açlıktan ölmeleri daha olası oluyor.'

4. "Yol vemek için lütfen yolun ortasında yavaşlamayın veya durmayın."

4. "Yol vemek için lütfen yolun ortasında yavaşlamayın veya durmayın."

'Diğer arabalar ne yaptığınızı anlayamayarak size çarpabilir veya sizi sollamak isterken geçecek yayalara çarpabilir.'

5. "Walter Freeman, ABD'de lobotomilerin kurucusuydu ve binlerce insanı lobotomize etti."

5. "Walter Freeman, ABD'de lobotomilerin kurucusuydu ve binlerce insanı lobotomize etti."

'Gerçekten insanlara yardım ettiğini düşündü ve genellikle iyi sonuçları abartır ve daha sık görülen korkunç sonuçları tamamen görmezden gelirdi...'

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6. "'Dürüst/dobra olmak' adı altında insanlara kalp kırıcı sözler söylemek düşündüğünüz gibi hoş bir özellik değil."

6. "'Dürüst/dobra olmak' adı altında insanlara kalp kırıcı sözler söylemek düşündüğünüz gibi hoş bir özellik değil."

7. "Köpek veya bir evcil hayvan alırken iyi planlama yapmadan davranıyorsanız lütfen dikkatli olun."

7. "Köpek veya bir evcil hayvan alırken iyi planlama yapmadan davranıyorsanız lütfen dikkatli olun."

'Daha sonra o hayvanları sokağa attığınızda ölmelerine neden oluyorsunuz.'

8. "Benim ülkemde eskiden daha güzel olduğu düşünüldüğü için kızların ayakları bağlanırdı."

8. "Benim ülkemde eskiden daha güzel olduğu düşünüldüğü için kızların ayakları bağlanırdı."

'Tahmin edebileceğiniz üzere sonuçlar çok kırıcı olurdu.'

9. "Madencilik için kullanılmasını planladığı dinamitin savaşlarda kullanıldığını gören Alfred Nobel, insanlara karşı büyük bir tiskinti yaşamıştı."

9. "Madencilik için kullanılmasını planladığı dinamitin savaşlarda kullanıldığını gören Alfred Nobel, insanlara karşı büyük bir tiskinti yaşamıştı."

10. "Renee Bach isimli bir kadın Ugandaya giderek doktor olmadığı halde çocukları tedavi etmişti."

10. "Renee Bach isimli bir kadın Ugandaya giderek doktor olmadığı halde çocukları tedavi etmişti."

'Sonunda onlarca çocuğun ölümüne sebep oldu...'

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11. "Sırf eğlence olsun diye başka insanları eşleştirmek ve çıkmaları için baskı yapmak."

'Biraz insanların hayatına karşı saygınız olsun.'

12. "Evsizlere yardım etmek adı altında kendini kaydeden ve sosyal medya ünü kovalayan insanlar."

12. "Evsizlere yardım etmek adı altında kendini kaydeden ve sosyal medya ünü kovalayan insanlar."

'Kimseye yardım ettiğiniz yok...'

13. "Lütfen ördekleri ekmekle beslemeyi bırakın."

13. "Lütfen ördekleri ekmekle beslemeyi bırakın."

'Hem normalde yedikleri bitkilerden çok daha az faydaları var, hem de suda uzun süre kaldıklarında küflenerek ördeklerin hasta olmasına sebep oluyorlar.'

14. "Martıları besleyerek bir iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bu hayvanlar insan yemeğine alışınca büyük sorunlar yaratıyorlar ve hatta başka insanlara da saldırıyorlar."

14. "Martıları besleyerek bir iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bu hayvanlar insan yemeğine alışınca büyük sorunlar yaratıyorlar ve hatta başka insanlara da saldırıyorlar."

15. "Yıllarca insanlarla büyümüş canlıları vahşi doğaya bıraktığınızda genellikle öldüklerini bilmenizi isterim."

15. "Yıllarca insanlarla büyümüş canlıları vahşi doğaya bıraktığınızda genellikle öldüklerini bilmenizi isterim."

'Özellikle kedi ve köpekler, doğada hayatta kalmak için yeterli güce sahip değil.'

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