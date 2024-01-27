Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartan Hareketleriyle Hepimizi Şok İçerisinde Bırakmış 15 Kişi
Kaş Yapayım Derken Göz Çıkartan Hareketleriyle Hepimizi Şok İçerisinde Bırakmış 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazenleri iyilik yapayım derken kötü sonuçlara yol açabiliyoruz. Aslında bunun tarihte birçok örneği var ve bu olayların sonucu genellikle çok üzücü olabiliyor. Bugün, kaş yapayım derken çöz çıkarmış 15 kişinin neler yaptığına bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "James Garfield vurulduğunda, doktorları yıkanmamış elleriyle ve ağrı kesici kullanmadan kurşun yarasını kazdılar. Yaraları süper enfekte oldu ve 80 gün boyunca acı çekti ve hayatını kaybetti."
2. "Tanıdığım bir arkadaşım kız arkadaşını aldatıyordu ve ondan ayrılmayı reddediyordu."
3. "Geyik ve ayı benzeri vahşi hayvanları insan yemekleriyle beslemek düşündüğünüzden çok daha zararlı."
4. "Yol vemek için lütfen yolun ortasında yavaşlamayın veya durmayın."
5. "Walter Freeman, ABD'de lobotomilerin kurucusuydu ve binlerce insanı lobotomize etti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "'Dürüst/dobra olmak' adı altında insanlara kalp kırıcı sözler söylemek düşündüğünüz gibi hoş bir özellik değil."
7. "Köpek veya bir evcil hayvan alırken iyi planlama yapmadan davranıyorsanız lütfen dikkatli olun."
8. "Benim ülkemde eskiden daha güzel olduğu düşünüldüğü için kızların ayakları bağlanırdı."
9. "Madencilik için kullanılmasını planladığı dinamitin savaşlarda kullanıldığını gören Alfred Nobel, insanlara karşı büyük bir tiskinti yaşamıştı."
10. "Renee Bach isimli bir kadın Ugandaya giderek doktor olmadığı halde çocukları tedavi etmişti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Sırf eğlence olsun diye başka insanları eşleştirmek ve çıkmaları için baskı yapmak."
12. "Evsizlere yardım etmek adı altında kendini kaydeden ve sosyal medya ünü kovalayan insanlar."
13. "Lütfen ördekleri ekmekle beslemeyi bırakın."
14. "Martıları besleyerek bir iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bu hayvanlar insan yemeğine alışınca büyük sorunlar yaratıyorlar ve hatta başka insanlara da saldırıyorlar."
15. "Yıllarca insanlarla büyümüş canlıları vahşi doğaya bıraktığınızda genellikle öldüklerini bilmenizi isterim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda