Kartlar Son Kez Dağıtılıyor, Değişim Başlıyor! Şubat Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

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2025'in ilk 31 gününü geride bırakmış bulunuyoruz. Birçoğumuz için Ocak ayı 2024'ün devamı gibi hissettirmiş olabilir. Ne yeni seneden ne de Ocak ayından pek umduğumuzu bulamadık. İlahi adaletin tecelli ettiği bu günlerde huzur bulmak pek mümkün olmadı. Ocak ayının her günü ayrı bir olaydı! 😓

Neyse ki artık ölü toprağını üstümüzden atıyoruz. Şubat ayına Kova burcunda ışıltılı bir yeni ay ile giriyoruz.

12 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay gökyüzünde 24 derece ile yaşanacak. 🌕

Aslan burcundaki dolunay, özgüven, yaratıcılık ve bireysel parlamayı ön plana çıkarır. 24° Aslan, sabit burçlarda güçlü ve kararlı bir enerjiye işaret eder.

Numerolojik olarak 24, istikrar, sorumluluk ve uzun vadeli başarıyı temsil eder. 2 ve 4'ün toplamı olan 6 ise ilişkiler ve uyum konularına dikkat çekebilir.

Dolunay boyunca egomuz çok kolay kırılabilir. Güç savaşlarına dikkat etmek gerekebilir. Bazıları ego zehirlenmesi yaşayacağı için kendi bacağına sıkabilir. Geçmiş zamanlardan kalan ihanetlerin ve haksızlıkların bedeli ödenecektir. Bu noktada aklı selim herkes için tavsiyemiz: 'Ego ile ruh arasındaki dengeyi bulmak' olacaktır.

28 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay 2025 yılının da numerolojik sayısı olan 9 derecede yaşanacak. 🌑

Balık burcundaki yeni ay, sezgilerin güçlendiği, ruhsal farkındalığın arttığı ve yeni başlangıçlara yöneldiğimiz bir dönemi işaret eder. 9° Balık, evrensel kapanışlar ve ruhsal dönüşümlerle ilişkilidir.

Numerolojik olarak 9, tamamlanma, geçmişi bırakma ve ruhsal gelişimi temsil eder. Eski döngülerin kapanıp yeni bir sürecin başlamasına işaret eder.

Bu yeni ay yalnızca 9 rakamı ile bir tevafuk yaşatmıyor. Aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümlerine de bir gönderme yapıyor. Bu yıl düğümler Koç-Terazi aksından çıkarak Balık-Başak aksına giriyor. Tam da bu dönemler KAD Balık ve GAD Başak sancılarını çekiyoruz.

Şöyle diyebilirsiniz, 'O kadar emek veriyorum. Olmuyor.' tam da böyle bir dönemdeyiz. Balık-Başak dönemi bize 'Sen çaba göster, gerisi için olacaklara yalnızca inan. Hayal et ve bırak.' diyor. Olmazsa da pes etmeden devam edebilmek asıl mesele. Hiçbirimiz bu kadar dayanıklı değiliz. Ancak bu gidişle ereceğiz. Zaten yılın ve bu yeni ayın tarot kartı da 'Ermiş.'

Aynı zamanda bu bu yeni ay sürecinde içsel farkındalık artar, rüyalar ve sezgiler yol gösterici olabilir: Eğer sıkışırsanız kalbinizin sesinizi sonsuz güvenle dinleyebilirsiniz.

Peki, bu büyük göksel hareketler sizin burcunuz için ne anlama geliyor? Aşk, kariyer, sağlık ve ilişkilerde neler bekleniyor? İşte 2025 Şubat ayının burçlara özel etkileri: