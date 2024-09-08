Karşılıklı Olursa Daha Güzel: Hoşlandığınız Kişinin Sizden Hoşlanmasını Sağlayabilecek 10 Yol

Taklit, karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda daha olumlu düşünmesine neden oluyor. Tabii burada komik taklitlerden bahsetmiyoruz. Mesela hoşlandığınız kişi gülümsüyorsa siz de gülümseyin. Ya da saçıyla oynuyorsa siz de oynayın. Elbette her hareketini taklit etmek sempatik olmak yerine korkunç olabilir. 😱