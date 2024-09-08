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Karşılıklı Olursa Daha Güzel: Hoşlandığınız Kişinin Sizden Hoşlanmasını Sağlayabilecek 10 Yol

etiket Karşılıklı Olursa Daha Güzel: Hoşlandığınız Kişinin Sizden Hoşlanmasını Sağlayabilecek 10 Yol

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 23:01

Birinden hoşlandınız ama onun da sizden hoşlanmasını mı istiyorsunuz. İşte size hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanmasını sağlatacak bazı tüyolar! Bu tüyolar neler merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım...

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1. Birlikte olabildiğince çok zaman geçirin.

Sizi iyice tanımadan karşınızdakinin sizden hoşlanması pek mümkün olmayabilir. Bu yüzden birlikte zaman geçirmeye bakın. Beraber yemek yemeye ya da sinemaya gidebilir, çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Bu aktivitelerde konuşarak onu daha da iyi tanımaya çalışın ve tabii kendinizi de tanıtın!

2. Hoşlandığınız kişinin yaptığı esprilere gülmek onun hoşuna gidebilir.

Tabii demiyoruz ki her söylediği şeye kahkaha atın ama yaptığı küçük esprileri yakalayarak güldüğünüzde uyumlu olduğunuz ortaya çıkabilir. Burada öyle sahte gülüşlerden de bahsetmiyoruz elbette. Her şey dozunda ve samimi olmalı!

3. Birbirinizle konuşmak ortak yanlarınızı ortaya çıkarabilir.

O yüzden hoşlandığınız kişiyle bol bol sohbet etmeye bakın. Böylece birbirinizi daha yakından tanıdığınız için karşınızdakinin sizden hoşlanma ihtimali artacaktır. Ayrıca bu konuşmalarda kendinizi açmaktan da çekinmemelisiniz. Derin bir bağ oluşturmak için küçük kusurlarınızı masaya yatırmakta bir sakınca yok.

4. Kendiniz olmaktan vazgeçmeyin!

Hoşlandığınız kişi için değişmeniz doğru değil. Şimdi kendinizi farklı tanıtsanız bile zaman ilerledikçe 'gerçek siz'i görecek ve bu hoşuna gitmeyecektir. O yüzden en baştan itibaren kendiniz gibi davranın.

5. Hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmek için Instagram'da etkin olabilirsiniz.

Sevdiğiniz veya güzel bulduğunuz şeyleri hikaye olarak atabilirsiniz. Ya da arada kendinizi post olarak atarak hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmeniz mümkün.

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6. Gülümsemek her zaman pozitif duygular uyandırır.

Gülümseyerek hoşlandığınız kişide mutluluğa neden olabilirsiniz. Sıcak ve samimi bir iletişim sağlayan gülümseme sayesinde hoşlandığınız kişiyle aranızda daha derin bir bağ oluşabilir. Bu yüzden onu her gördüğünüzde gülümsemeyi ihmal etmeyin.

7. Hoşlandığınız kişi zor zamanlardan geçiyorsa destek olmalısınız.

Hoşlandığınız kişinin her an yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Zor zamanlarında ya da normal hayatında desteğe ihtiyaç olduğu her an onun yanında olmalısınız. Bu, ilişkinizi daha derinleştirir.

8. Onu taklit etmeyi deneyin!

Taklit, karşınızdaki kişinin sizin hakkınızda daha olumlu düşünmesine neden oluyor. Tabii burada komik taklitlerden bahsetmiyoruz. Mesela hoşlandığınız kişi gülümsüyorsa siz de gülümseyin. Ya da saçıyla oynuyorsa siz de oynayın. Elbette her hareketini taklit etmek sempatik olmak yerine korkunç olabilir. 😱

9. Hoşlandığınız kişinin sevdiği renklere dikkat ederek gardırobunuzda o renklere yer verebilirsiniz.

Hoşlandığınız kişinin sıklıkla giydiği bir rengi fark edip siz de o renklerde parçaları giymeyi deneyebilirsiniz. Bu renkleri giydiğinizde hoşlandığınız kişinin dikkatini çekeceğiniz kesin! Tabii bunda aşırıya kaçmak hiç doğru değil.

10. Küçük hediyeler alarak onu düşündüğünüzü gösterebilirsiniz.

Sevdiği bir çikolatayı almak ya da çok istediği bir kitabı hediye etmek gibi küçük romantik jestlerle ilginizi belli edebilirsiniz. Bunda da aşırıya kaçmak pek doğru olmaz. Maddiyatı çok olmayan küçük hediyeler ideal olabilir.

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