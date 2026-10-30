Kardiyolog: "Yaşlı Hastalarıma Tek Bir Şey Yaptırabilseydim, Bu Olurdu"

Tampa General Hastanesi'nden kardiyolog Dr. Dany Sayad'ın cevabı net: Yaşlı hastalarına tek bir şey yaptırabilseydi, bu haftada en az 150 dakika egzersiz olurdu. Bu da günde 20 dakikayı biraz aşan bir süreye denk geliyor.

Sayad, hareketin kişinin fiziksel durumuna göre seçilmesini öneriyor. Sandalyede yoga, pilates ve özellikle yürüyüş hem kalbi güçlendiriyor hem de düşme riskini azaltıyor. Kardiyolog Dr. Eldad Einav da düzenli egzersizin tansiyondan kan şekerine, uykudan dengeye kadar pek çok alanda fark yarattığını vurguluyor.