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Kardiyolog: "Yaşlı Hastalarıma Tek Bir Şey Yaptırabilseydim, Bu Olurdu"

Kardiyolog: "Yaşlı Hastalarıma Tek Bir Şey Yaptırabilseydim, Bu Olurdu"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 10:25
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Yaş ilerledikçe vücudun ihtiyaçları da değişiyor: Kas kütlesi azalıyor, susama hissi zayıflıyor, güneşten D vitamini üretmek zorlaşıyor. Peki uzmanlar, ileri yaştaki hastalarına en çok neyi öneriyor?

ABD'li kardiyolog ve diyetisyenler, ileri yaştaki hastalarına en çok ne yapmalarını istediklerini anlattı. Listenin başında, görüşülen tüm kardiyologların hemfikir olduğu tek bir alışkanlık var.

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Haftada en az 150 dakika hareket

Haftada en az 150 dakika hareket

Tampa General Hastanesi'nden kardiyolog Dr. Dany Sayad'ın cevabı net: Yaşlı hastalarına tek bir şey yaptırabilseydi, bu haftada en az 150 dakika egzersiz olurdu. Bu da günde 20 dakikayı biraz aşan bir süreye denk geliyor.

Sayad, hareketin kişinin fiziksel durumuna göre seçilmesini öneriyor. Sandalyede yoga, pilates ve özellikle yürüyüş hem kalbi güçlendiriyor hem de düşme riskini azaltıyor. Kardiyolog Dr. Eldad Einav da düzenli egzersizin tansiyondan kan şekerine, uykudan dengeye kadar pek çok alanda fark yarattığını vurguluyor.

Her öğünde en az 20 gram protein

Her öğünde en az 20 gram protein

Yaşla birlikte kas kütlesi, gücü ve işlevi azalıyor; tıpta buna sarkopeni deniyor. Diyetisyen Courtney Pelitera, bunun önüne geçmek için ileri yaştaki danışanlarına her öğünde en az 20 gram protein almalarını öneriyor.

Yumurta, yoğurt, baklagiller, tavuk ve balık bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor.

D vitamini eksikliğine dikkat

D vitamini eksikliğine dikkat

Diyetisyen Annette Snyder'a göre vücut, yaş ilerledikçe güneş ışığını D vitaminine çevirmekte zorlanıyor. Bu yüzden besinlerden destek almak önem kazanıyor.

Somon, ton balığı, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, mantar ve D vitamini eklenmiş süt ürünleri iyi kaynaklar arasında.

Susamayı beklemeden su içmek

Susamayı beklemeden su içmek

Diyetisyen Colette Micko, yaşla birlikte susama hissinin köreldiğini hatırlatıyor. Yani vücudun suya ihtiyacı olduğunu anlamak için susamayı beklememek gerekiyor.

Micko günde en az 1,4 litre (yaklaşık 7 su bardağı) su içilmesini öneriyor. Suyu belirli saatlere bağlamak, bardağı el altında tutmak ve sulu sebze-meyveleri sofraya eklemek işi kolaylaştırıyor.

Sofrada daha fazla lif

Sofrada daha fazla lif

Diyetisyen Kathleen Garcia-Benson, sağlıklı bir sindirim sistemi ve düzenli bağırsak hareketleri için lifin vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Yulafın üzerine çilek gibi meyveler, öğütülmüş keten tohumu ya da chia eklemek kolay bir başlangıç. Lif artırılırken su tüketimi de artırılmalı.

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Akdeniz tipi beslenme ve paylaşılan sofralar

Akdeniz tipi beslenme ve paylaşılan sofralar

Acil tıp uzmanı Dr. Katie Golden, şok diyetler yerine taze sebze-meyve, tam tahıl, yağsız protein ve sağlıklı yağlara dayanan Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Yemeği sevdiklerle paylaşmanın da en az tabaktakiler kadar önemli olduğunu ekliyor.

Kardiyolog Dr. Philip Nimoityn ise kalp sağlığı için sigaradan, aşırı alkolden ve fazla kilodan uzak durulmasını istiyor. Rutin kolesterol tahliline ek olarak Apo-B, lipoprotein(a), hs-CRP testlerinin ve koroner kalsiyum skorunun da doktorla konuşulabileceğini belirtiyor.

Beslenme ya da egzersiz düzeninizi değiştirmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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