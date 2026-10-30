Kardiyolog: "Yaşlı Hastalarıma Tek Bir Şey Yaptırabilseydim, Bu Olurdu"
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Yaş ilerledikçe vücudun ihtiyaçları da değişiyor: Kas kütlesi azalıyor, susama hissi zayıflıyor, güneşten D vitamini üretmek zorlaşıyor. Peki uzmanlar, ileri yaştaki hastalarına en çok neyi öneriyor?
ABD'li kardiyolog ve diyetisyenler, ileri yaştaki hastalarına en çok ne yapmalarını istediklerini anlattı. Listenin başında, görüşülen tüm kardiyologların hemfikir olduğu tek bir alışkanlık var.
Haftada en az 150 dakika hareket
Her öğünde en az 20 gram protein
D vitamini eksikliğine dikkat
Susamayı beklemeden su içmek
Sofrada daha fazla lif
Akdeniz tipi beslenme ve paylaşılan sofralar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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