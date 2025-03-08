Kardashian'ın Dev Heykeli Kaldırıldı, Rosie Poz Kesti: 8 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kardashian'ın Dev Heykeli Kaldırıldı, Rosie Poz Kesti: 8 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Adriana Lima
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Irina Shayk
Rosie Huntigton
Selena Gomez
Paris Hilton
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Kylie Jenner
Kim Kardashian
Jennifer Lopez
David Beckham
Michele Morrone
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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