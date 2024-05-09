Senin enerjik ve yardımsever kişiliğin Alexa gibi bir ev asistanı yapay zeka ile tam örtüşüyor! İnsanların günlük hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış Alexa gibi sen de etrafındakilere yardım etmeyi seviyorsun ve dost canlısı birisin. Sosyal bir kelebek olduğun kadar insanların hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik bir yapın var ve senin Alexa olduğunu söyleyebiliriz!