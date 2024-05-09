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Karakterine Göre Hangi Yapay Zekasın?

etiket Karakterine Göre Hangi Yapay Zekasın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 17:01

Karakterine göre hangi yapay zeka olduğunu öğrenmek ister misin?

Cevabın 'Evet!' ise bu test tam sana göre!

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1. Arkadaşlarınızla bir kafede buluşuyorsunuz diyelim. Masaya ilk kim oturur?

2. Bir yemek tarifi denemeye karar verdiğinde ilk adımın ne olur?

3. Şimdi de alışveriş yaparken en sık yaptığın şeyi öğrenebilir miyiz?

4. Bilmediğin bir konuda bilgi edinmen gerekiyor, ne yaparsın?

5. İş güç dışında bunlardan hangisini sık sık yapıyorsun diye sorsak?

5. İş güç dışında bunlardan hangisini sık sık yapıyorsun diye sorsak?
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6. En yakın arkadaşına doğum günü hediyesi seçerken nasıl bir yol izlersin?

7. Devam! Takım çalışmalarında genellikle görevin ne oluyor?

8. Son soru! Gelecek planlarını yaparken nasıl bir yol izlersin?

Alexa!

Senin enerjik ve yardımsever kişiliğin Alexa gibi bir ev asistanı yapay zeka ile tam örtüşüyor! İnsanların günlük hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış Alexa gibi sen de etrafındakilere yardım etmeyi seviyorsun ve dost canlısı birisin. Sosyal bir kelebek olduğun kadar insanların hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik bir yapın var ve senin Alexa olduğunu söyleyebiliriz!

ChatGPT!

İletişim yeteneğin ve insanlarla etkileşimin ChatGPT gibi bir konuşma odaklı yapay zekaya benzediğini gösteriyor! ChatGPT, sadece metin odaklı değil aynı zamanda gerçek zamanlı diyaloglar oluşturabiliyor ve kullanıcıların sorularına akıcı yanıtlar verebiliyor. Eğer sen de insanlarla sohbet etmeyi seviyor ve onların ihtiyaçlarına duyarlıysan, ChatGPT'nin iletişim odaklı yapısıyla büyük benzerlikler taşıyorsun!

Midjourney!

Midjourney!

Senin dikkatli gözlem yeteneğin ve detaylara verdiğin önem, akıllara Midjourney yapay zekasınu getiriyor! Görsel sanatlara olan ilgin ve estetik anlayışın, yaratıcı olduğunu ve aynı zamanda problemlere pratik çözümler bulabildiğini gösteriyor. Karakterine şöyle bir baktığımızda senin Midjourney olman muhtemel!

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