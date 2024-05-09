Karakterine Göre Hangi Yapay Zekasın?
Karakterine Göre Hangi Yapay Zekasın?
Karakterine göre hangi yapay zeka olduğunu öğrenmek ister misin?
Cevabın 'Evet!' ise bu test tam sana göre!
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1. Arkadaşlarınızla bir kafede buluşuyorsunuz diyelim. Masaya ilk kim oturur?
2. Bir yemek tarifi denemeye karar verdiğinde ilk adımın ne olur?
3. Şimdi de alışveriş yaparken en sık yaptığın şeyi öğrenebilir miyiz?
4. Bilmediğin bir konuda bilgi edinmen gerekiyor, ne yaparsın?
5. İş güç dışında bunlardan hangisini sık sık yapıyorsun diye sorsak?
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