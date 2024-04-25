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Kapısı Açık Giden Otobüsten Aşağı Düştü: Korkunç Anlar Anbean Kaydedildi

Kapısı Açık Giden Otobüsten Aşağı Düştü: Korkunç Anlar Anbean Kaydedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.04.2024 - 00:00

Adana’da, kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İşte o korkunç anlar...

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