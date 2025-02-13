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Kanye West mi Yazdı Dedirten Karadeniz Türkülerindeki İlginç Sözler

Kanye West mi Yazdı Dedirten Karadeniz Türkülerindeki İlginç Sözler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.02.2025 - 15:19

Özellikle yeni nesil rap şarkılarında geçen cinsiyetçi ifadeler sık sık gündeme düşüyor, sözler tartışılıyor, bu şarkılarda katkıları olanlar tepkiler çekebiliyor. Yıllar içinde değer yargıları değişse de türkülerde de geçen benzer ifadeler var. Özellikle bir Karadeniz türküsünde geçen bir ifadeyi Twitter'dan bir kullanıcı fark etti. Peşi sıra yenileri de altına eklendi.

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İlk paylaşım şöyleydi.

İlk paylaşım şöyleydi.
twitter.com

Gerisi de geldi.

Gerisi de geldi.
twitter.com

Karmaşık ilişkiler de var.

Karmaşık ilişkiler de var.
twitter.com

Yaprak Dökümü Oğuz'un düşüncelerini andıran sözler de var.

Yaprak Dökümü Oğuz'un düşüncelerini andıran sözler de var.
twitter.com

Poligami de övülüyor.

Poligami de övülüyor.
twitter.com
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Fantezilerini dile getiren türkücüler de var.

Fantezilerini dile getiren türkücüler de var.
twitter.com

Eylemi yapıp kendini sorgulayanlar da var.

Eylemi yapıp kendini sorgulayanlar da var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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