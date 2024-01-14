Kankanın Erkek Zevkinden Ankara'ya Benzeyen Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kankanın Erkek Zevkinden Ankara'ya Benzeyen Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter mizahşörleri yine günümüzü şenlendirdi! Gelin son 24 saatte time'ımızı şenlendiren viral tweetler arasında birazcık gezinelim.
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Bazı dayılar biraz şey...
Yani kusursuz?
Sadece gerçek kişisel bakım ve makyaj gurmelerinin anlayacağı o tweet.
Arkadaşlar biz birazcık mazoşist olabilir miyiz, sadece bir soru?
Simi'ye doğru kulaç atamaya başlamadan önce bizim eşkal.
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Kalp çarpıntısından ölmemeye çalışırken kameralara yakalanmışım.
Evliya Çelebi "çatıdan çatıya atlayan kedi soğuktan dondu" derken abartmamış olabilir mi?
Acil denensin 😍✨
Ben... Hızım! (Şimşek McQueen sesiyle)
Hoca da iki sözlüye 100 verse...
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O yerler Davutpaşa civarı arkadaşlar, yayalım. 🙏
Maalesef tam olarak bu.
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