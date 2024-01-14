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Kankanın Erkek Zevkinden Ankara'ya Benzeyen Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kankanın Erkek Zevkinden Ankara'ya Benzeyen Gün Tabağına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 15:12

Twitter mizahşörleri yine günümüzü şenlendirdi! Gelin son 24 saatte time'ımızı şenlendiren viral tweetler arasında birazcık gezinelim.

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Bazı dayılar biraz şey...

Bazı dayılar biraz şey...
twitter.com

Yani kusursuz?

Yani kusursuz?

Sadece gerçek kişisel bakım ve makyaj gurmelerinin anlayacağı o tweet.

Sadece gerçek kişisel bakım ve makyaj gurmelerinin anlayacağı o tweet.
twitter.com

Arkadaşlar biz birazcık mazoşist olabilir miyiz, sadece bir soru?

Arkadaşlar biz birazcık mazoşist olabilir miyiz, sadece bir soru?
twitter.com

Simi'ye doğru kulaç atamaya başlamadan önce bizim eşkal.

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Kalp çarpıntısından ölmemeye çalışırken kameralara yakalanmışım.

Evliya Çelebi "çatıdan çatıya atlayan kedi soğuktan dondu" derken abartmamış olabilir mi?

Evliya Çelebi "çatıdan çatıya atlayan kedi soğuktan dondu" derken abartmamış olabilir mi?
twitter.com

Acil denensin 😍✨

Ben... Hızım! (Şimşek McQueen sesiyle)

Ben... Hızım! (Şimşek McQueen sesiyle)
twitter.com

Hoca da iki sözlüye 100 verse...

Hoca da iki sözlüye 100 verse...
twitter.com
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O yerler Davutpaşa civarı arkadaşlar, yayalım. 🙏

O yerler Davutpaşa civarı arkadaşlar, yayalım. 🙏
twitter.com

Maalesef tam olarak bu.

Maalesef tam olarak bu.
twitter.com

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