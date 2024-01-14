Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Evden çıkmadan önce son bir kere kombinime bakıyorumdur"
2. Bazı baş ağrılarının hissettirdiği:"
3. "Saçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"
4. "Hayatımda ihtiyacım olan tek kişi"
5. "Çılgın olmana rağmen biraz da romantiksindir"
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6. "Hayatta sana mutluluk veren nedir diye sorduklarında cevabım:"
7. "Beni arayan yabancı numaraya yetişkin biri gibi cevap vermek yerine numarayı internette aratıyorumdur"
8. "Kışın sadece bir kereliğine nemlendirici kullanmayı unutmuşumdur"
9. "Arkadaş olarak kalabilir dediklerinde aslında olan:"
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11. "Duşları mahveden varoluşsal sancılar"
12. "Koruyucu meleğimin benimle olan mesaisi bitince"
13. "Her şeyi çok düşünmeme rağmen en kötü kararları almaya devam ediyorum"
15. "Niye mesajlarıma cevap vermiyorsun diye sordukları sırada ben:"
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