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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 13:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Evden çıkmadan önce son bir kere kombinime bakıyorumdur"

1. "Evden çıkmadan önce son bir kere kombinime bakıyorumdur"
twitter.com

2. Bazı baş ağrılarının hissettirdiği:"

2. Bazı baş ağrılarının hissettirdiği:"
twitter.com

3. "Saçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"

3. "Saçıma her dokunduğumda karşılaştığım manzara"
twitter.com

4. "Hayatımda ihtiyacım olan tek kişi"

4. "Hayatımda ihtiyacım olan tek kişi"
twitter.com

5. "Çılgın olmana rağmen biraz da romantiksindir"

5. "Çılgın olmana rağmen biraz da romantiksindir"
twitter.com
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6. "Hayatta sana mutluluk veren nedir diye sorduklarında cevabım:"

6. "Hayatta sana mutluluk veren nedir diye sorduklarında cevabım:"
twitter.com

7. "Beni arayan yabancı numaraya yetişkin biri gibi cevap vermek yerine numarayı internette aratıyorumdur"

7. "Beni arayan yabancı numaraya yetişkin biri gibi cevap vermek yerine numarayı internette aratıyorumdur"
twitter.com

8. "Kışın sadece bir kereliğine nemlendirici kullanmayı unutmuşumdur"

8. "Kışın sadece bir kereliğine nemlendirici kullanmayı unutmuşumdur"
twitter.com

9. "Arkadaş olarak kalabilir dediklerinde aslında olan:"

9. "Arkadaş olarak kalabilir dediklerinde aslında olan:"
twitter.com

10. "Hayat seni yoruyordur ama yarın erkenden gitmen gereken bir işin vardır"

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11. "Duşları mahveden varoluşsal sancılar"

11. "Duşları mahveden varoluşsal sancılar"
twitter.com

12. "Koruyucu meleğimin benimle olan mesaisi bitince"

12. "Koruyucu meleğimin benimle olan mesaisi bitince"
twitter.com

13. "Her şeyi çok düşünmeme rağmen en kötü kararları almaya devam ediyorum"

13. "Her şeyi çok düşünmeme rağmen en kötü kararları almaya devam ediyorum"
twitter.com

14. "Tüm gün dostane bir şekilde sosyalleştikten sonra eve döndüğümde ben:"

15. "Niye mesajlarıma cevap vermiyorsun diye sordukları sırada ben:"

15. "Niye mesajlarıma cevap vermiyorsun diye sordukları sırada ben:"
twitter.com

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