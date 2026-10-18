Kani Kudu Kimdir, Ne İş Yapıyor? Asena'nın Hayat Arkadaşı Kani Kudu Hakkında Bilinenler
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Oryantal dansçı Asena ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine giren iş insanı Kani Kudu, yeniden en çok aranan isimler arasına girdi. Peki Kani Kudu kimdir, ne iş yapıyor? İşte Kani Kudu hakkında bilinenler…
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Kani Kudu, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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