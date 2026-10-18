Kani Kudu Kimdir, Ne İş Yapıyor? Asena'nın Hayat Arkadaşı Kani Kudu Hakkında Bilinenler

Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıl süren evliliğini sona erdirdikten sonra Kani Kudu ile birlikte olduğunu açıkladı. Haziran 2026'da Hürriyet'e açıklama yapan Kani Kudu, ikinci eşinden ocak ayında anlaşmalı olarak ayrıldığını, Asena ile yaklaşık bir yıldır tanıştıklarını ve mart ayına kadar aralarında yalnızca iş ilişkisi olduğunu söyledi. Kani Kudu, 'Bundan sonra Asena Hanım, benim eşim' ifadesini kullandı. Asena ise bekâr biriyle bu yola çıktığını ve mutlu olduğunu belirtti.