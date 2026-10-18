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Kani Kudu Kimdir, Ne İş Yapıyor? Asena'nın Hayat Arkadaşı Kani Kudu Hakkında Bilinenler

Kani Kudu Kimdir, Ne İş Yapıyor? Asena'nın Hayat Arkadaşı Kani Kudu Hakkında Bilinenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 15:15
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Oryantal dansçı Asena ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine giren iş insanı Kani Kudu, yeniden en çok aranan isimler arasına girdi. Peki Kani Kudu kimdir, ne iş yapıyor? İşte Kani Kudu hakkında bilinenler…

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Kani Kudu, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı.

Kani Kudu, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı.

Basına yansıyan bilgilere göre Kani Kudu, Yalova'da müteahhitlik yapıyor ve projeleri ağırlıklı olarak Yalova ve Bursa'da bulunuyor. Kani Kudu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şirketinin markası için Asena'dan 'Markamızın reklam yüzü' diye söz etmişti.

Kani Kudu ve Asena İlişkisi Ne Zaman Başladı?

Kani Kudu ve Asena İlişkisi Ne Zaman Başladı?

Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıl süren evliliğini sona erdirdikten sonra Kani Kudu ile birlikte olduğunu açıkladı. Haziran 2026'da Hürriyet'e açıklama yapan Kani Kudu, ikinci eşinden ocak ayında anlaşmalı olarak ayrıldığını, Asena ile yaklaşık bir yıldır tanıştıklarını ve mart ayına kadar aralarında yalnızca iş ilişkisi olduğunu söyledi. Kani Kudu, 'Bundan sonra Asena Hanım, benim eşim' ifadesini kullandı. Asena ise bekâr biriyle bu yola çıktığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Kani Kudu'nun Çocukları Var mı?

Kani Kudu'nun Çocukları Var mı?

Kani Kudu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada dört çocuğu olduğunu söyledi.

Asena ile Kudu’nun Yalova'daki Çiftlik Hayatı

Asena ile Kudu’nun Yalova'daki Çiftlik Hayatı

Asena, oryantal dans kariyerine ara vererek Kani Kudu ile Yalova'daki bir çiftliğe yerleşti. Takvim'in haberine göre Asena'nın sahnelere şarkıcı olarak dönmesi bekleniyor. Asena, Temmuz 2026'da parmağındaki tektaş yüzüğün Kani Kudu'nun hediyesi olduğunu söyledi. Asena, Kanal D'de yayımlanan Pazar Gezmesi programına da Kani Kudu ile yaşadığı Yalova'daki çiftlik evinin kapılarını açtı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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