Kamuda Tasarruf Paketi Yarın Açıklanacak: Detaylar Ortaya Çıktı, Tasarruf Yapmayana Yaptırım Uygulanacak

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak kamunun tasarruf paketini yarın paylaşacak. Paketin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmakta. Kamuda tasarruf ve verimlilik prensiplerini temel alan bu paket, iki bölümden oluşacak ve bir takip mekanizması hayata geçirilecek. Kamuda tasarruf ilkesine uymayanlar için ise ciddi yaptırımlar öngörülüyor.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinin detayları...