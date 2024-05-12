Kamuda Tasarruf Paketi Yarın Açıklanacak: Detaylar Ortaya Çıktı, Tasarruf Yapmayana Yaptırım Uygulanacak
Kamuda Tasarruf Paketi Yarın Açıklanacak: Detaylar Ortaya Çıktı, Tasarruf Yapmayana Yaptırım Uygulanacak
Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak kamunun tasarruf paketini yarın paylaşacak. Paketin detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmakta. Kamuda tasarruf ve verimlilik prensiplerini temel alan bu paket, iki bölümden oluşacak ve bir takip mekanizması hayata geçirilecek. Kamuda tasarruf ilkesine uymayanlar için ise ciddi yaptırımlar öngörülüyor.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinin detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Paketle birlikte kamuda tasarruf için pek çok adım atılacak. Tasarruf edilecek alanlar belirlendi, harcamalarda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek. Kamuda tasarrufa uymayanlara ise yaptırımlar uygulanması gündemde.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi. Kırtasiye giderlerinden, yeni taşıt ve bina alımı veya kiralanmasına, demirbaş harcamalarından temsil-ağırlama giderlerine, enerji ve su giderlerinden hizmet içi eğitim harcamalarına kadar her alanda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek.
Yatırım ödeneklerinden ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu kesintilerle yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edileceği belirtildi.
Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.
Açıklanacak yeni tasarruf ve verimlilik paketinin uygulanması konusunda iki ayrı yol izlenecek. Bazı tedbirler idari düzenlemelerle uygulamaya konulacak. Yasa değişikliği gerektiren adımlar konusunda ise TBMM devreye girecek. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hızla Meclis’e sevk edilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın