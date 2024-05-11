IBAN ile Eski Sevgiliye Ulaşmaya Ceza Geliyor İddiası: “Sakın 1 Lira Göndermeyin”
IBAN ile Eski Sevgiliye Ulaşmaya Ceza Geliyor İddiası: “Sakın 1 Lira Göndermeyin”
Gazeteci Orkun Ün, IBAN ile eski sevgiliye gönderilen ve not kısmından ulaşan vatandaşları uyardı. İddiaya göre, eski sevgiliye IBAN’dan para göndererek ulaşan kimselere ceza geliyor.
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Son zamanlarda vatandaşlar arasında yayılan IBAN ile eski sevgiliye ulaşma yöntemiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hürriyet’in yazarlarından Orkun Ün, 1 lira ve altında para göndererek eski sevgiliye IBAN üzerinden ulaşan kimselere ceza geleceğini yazdı.
“Ayrıldığı sevgilisine ulaşamayanlara hep şunu söylerdim:
“Tabii bu işin suyunu çıkaranlar da oluyordu. Günde bilmem kaç kez 1 TL gönderip mesajda yazacaklarını para transfer açıklamasına yazıyorlardı. Geçmiş olsun artık. Bunu yapanlara ceza geliyormuş.”
“IBAN’dan 1’er TL göndererek eski sevgilisine ulaşmaya çalışanlara ceza geliyor... E iyi de adam ya 10 TL gönderirse? O zaman ceza olmayacak mı?”
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