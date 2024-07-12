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Kalpler Arası Mesafe

etiket Kalpler Arası Mesafe

Seda Karaağaç
Seda Karaağaç - yazio
12.07.2024 - 16:26

İnsanlar fizyolojik olarak yan yana olsalar da kalplerinin uzaklaştıklarını hissettiklerinde birbirlerine seslerini yükseltmeye başlarlar. Bunun sebebi, kalpler uzaklaştığında seslerinin duyulmayacağı düşüncesindendir

Günümüzde, yan yana oturduğumuz anlarda bile bazen kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Bu, modern yaşamın getirdiği yoğunluk ve teknolojinin bizi birbirimizden uzaklaştırmasının bir sonucu. Fiziksel olarak yakın olabiliriz, ama kalplerimiz arasındaki mesafe büyüdükçe, seslerimiz de yükselir. Neden mi? Çünkü duyulmadığımızı düşünürüz. Bağırarak konuşmak, aslında 'beni duy!' çığlığıdır.

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Bir odada iki kişi düşünün. Birbirlerine bakıyorlar ama gerçekten görmüyorlar.

Bir odada iki kişi düşünün. Birbirlerine bakıyorlar ama gerçekten görmüyorlar.

Sadece birbirlerinin söylediklerini duymamakla kalmıyor, aynı zamanda anlamak da zorlaşıyor. İşte bu noktada, sesler yükselmeye başlayabiliyor. Genel olarak bu, karşımızdakinin bizi anlamadığı ya da dinlemediği hissinden kaynaklanır. Sesimizi ne kadar yükseltirsek, mesajımızın o kadar net iletileceğini düşünürüz. Ama maalesef, bu sadece fiziksel bir gürültü yaratır; duygusal boşluğu doldurmaz. Bu durumu aşmak için önce birbirimizi gerçekten dinlemeyi öğrenmeliyiz. Dinlemek, sadece kulaklarımızla değil, kalbimizle de olmalı.

İnsan ilişkileri, tıpkı bir bitki gibi ilgi ve özen ister. Kalplerin birbirine yakın olabilmesi için, karşılıklı anlayış ve sevgi gereklidir. Ancak zaman zaman bu bağların zayıfladığını fark ederiz. İşte tam bu noktada, birbirimize gerçekten dokunmanın, duygularımızı paylaşmanın ve dinlemenin önemi ortaya çıkar. Belki de bir kahve molasında, işlerin ve sosyal medyanın uzağında, sadece karşımızdaki insana odaklanarak geçirilecek birkaç dakika bile, ilişkilerimizde harikalar yaratabilir. Birbirimizin gözlerinin içine bakmak, gerçekten dinlemek ve anlamaya çalışmak, aramızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Çünkü kalpten kalbe kurulan bağ, hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

İlişkilerde bazen en basit adımlar bile büyük değişiklikler yaratabilir. Günün sonunda, karşımızdaki kişiyle gerçekten bağlantı kurabilmek, onları anladığımızı ve değer verdiğimizi hissettirmek, bütün bu çabanın özüdür. Bu, günlük küçük jestlerle de başlayabilir. Sıcak bir gülümseme, samimi bir teşekkür, ya da sadece nasıl hissettiklerini sormak bile aramızdaki bağı güçlendirebilir. Karşımızdaki kişinin ne dediğine ve ne hissettiğine dikkat kesilmek, ilişkilerimizi güçlendirir. Empati kurmak, yani karşımızdakinin yerine kendimizi koymak, aramızdaki mesafeyi kapatır. Duygularımızı açıkça ifade etmek, içimizde birikenleri paylaşmak, anlaşılmayı kolaylaştırır.

Bir diğer önemli nokta, duygularımızı açıkça ifade edebilme cesaretidir.

Bir diğer önemli nokta, duygularımızı açıkça ifade edebilme cesaretidir.

İçimizde biriken duyguları paylaşmak, anlaşılmamızın ve iletişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesinin anahtarıdır. Duygularımız konusunda sessiz kalmak ya da duyguları bastırmak, zamanla aramızdaki mesafeyi daha da artırır. Oysa ki, hislerimizi paylaşmak, karşımızdakine ne kadar değer verdiğimizi de gösterir.

Bazen de sessiz kalmak, sadece dinlemek ve karşımızdakinin duygularına gerçekten kulak vermek gerekir. Her zaman bir çözüm sunmak zorunda değiliz. Bazen en büyük destek, sadece orada olduğumuzu hissettirmektir. Dinlemek, karşımızdakine 'Seni önemsiyorum' demenin en güçlü yollarından biridir. Buradaki ayrımı karıştırmayalım lütfen; duygu ve düşüncelerimizi içimize atmak yerine paylaşmamız, karşımızdaki bize duygu ve düşüncelerini aktarırken de onu dinleyip anladığımızı hissettirmemiz önemlidir ;)

İlişkiler sürekli bir emek ve özen gerektirir. Her gün, birbirimize daha yakın olabilmek için çaba göstermeliyiz. Bu, bazen küçük jestlerle, bazen de derin ve samimi konuşmalarla olur. Kalpten kalbe kurulan bağlar, gerçek anlamda bir anlayış ve sevgiyle güçlenir. Bu yazının, sizin de kalpleriniz arasındaki mesafeyi kapatmanıza ve ilişkilerinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olmasını umuyorum.

Sevgiyle ve anlayışla kalın. Her anınızda, birbirinize gerçekten dokunmayı ve duygularınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü en güçlü bağlar, kalpten kurulanlardır.

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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