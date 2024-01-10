Kalorifer Dibinde Minderi Görünce İçi Bi' Hoş Olanlar Bu Okuma Köşesini Görünce Adeta İmrendi!
Kalorifer Dibinde Minderi Görünce İçi Bi' Hoş Olanlar Bu Okuma Köşesini Görünce Adeta İmrendi!
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Twitter (X)'da "@kivurist" adlı kullanıcının paylaştığı okuma köşesi her eve lazım, denilecek türden çıktı.
Kullanıcı yeni evinde kitap okumak için hazırladığı köşenin fotoğrafını paylaştı. Anca uyku konusunda ağzının tadını bilenler bu görseli kaçırmadı.
Kaloriferin yanına koyduğu minderde kitap okuması yapacağını söyleyen kullanıcıya, milyonlarca yorum geldi.
Meğer ne çok kaloriferin yanında uyumak isteyen varmış,; düşününce de "Burada ne uyunur hakikaten" dedirtecek o paylaşımı sizlerle buluşturalım...
İşte o tweet:
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Kullanıcılar adeta bu paylaşımı bekliyormuş...
Hayali bile mutlu etti.
👇🏻
😂
"Hayalimdi bu köşe..."
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"Gözlerim kapandı bile..."
😂
Peki bu görsel size nasıl hissettirdi?
Yorumlarda buluşalım...
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