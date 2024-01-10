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Kalorifer Dibinde Minderi Görünce İçi Bi' Hoş Olanlar Bu Okuma Köşesini Görünce Adeta İmrendi!

Kalorifer Dibinde Minderi Görünce İçi Bi' Hoş Olanlar Bu Okuma Köşesini Görünce Adeta İmrendi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 08:39

Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaştığı evindeki okuma köşesi kalorifer dibinde minderi görünce bi' hoş olanları imrendirdi. Kitap okuma köşesi diye belirttiği yer oldu 'mis gibi uyuma köşesi'...

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Twitter (X)'da "@kivurist" adlı kullanıcının paylaştığı okuma köşesi her eve lazım, denilecek türden çıktı.

Twitter (X)'da "@kivurist" adlı kullanıcının paylaştığı okuma köşesi her eve lazım, denilecek türden çıktı.

Kullanıcı yeni evinde kitap okumak için hazırladığı köşenin fotoğrafını paylaştı. Anca uyku konusunda ağzının tadını bilenler bu görseli kaçırmadı.

Kullanıcı yeni evinde kitap okumak için hazırladığı köşenin fotoğrafını paylaştı. Anca uyku konusunda ağzının tadını bilenler bu görseli kaçırmadı.

Kaloriferin yanına koyduğu minderde kitap okuması yapacağını söyleyen kullanıcıya, milyonlarca yorum geldi.

Kaloriferin yanına koyduğu minderde kitap okuması yapacağını söyleyen kullanıcıya, milyonlarca yorum geldi.

Meğer ne çok kaloriferin yanında uyumak isteyen varmış,; düşününce de "Burada ne uyunur hakikaten" dedirtecek o paylaşımı sizlerle buluşturalım...

Meğer ne çok kaloriferin yanında uyumak isteyen varmış,; düşününce de "Burada ne uyunur hakikaten" dedirtecek o paylaşımı sizlerle buluşturalım...

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com
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Kullanıcılar adeta bu paylaşımı bekliyormuş...

Kullanıcılar adeta bu paylaşımı bekliyormuş...
twitter.com

Hayali bile mutlu etti.

Hayali bile mutlu etti.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂

😂
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"Hayalimdi bu köşe..."

"Hayalimdi bu köşe..."
twitter.com
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"Gözlerim kapandı bile..."

"Gözlerim kapandı bile..."
twitter.com

😂

😂
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Peki bu görsel size nasıl hissettirdi?

Peki bu görsel size nasıl hissettirdi?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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