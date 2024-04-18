Kaliforniya'nın En Ünlü Festivali Coachella'daki Moda Anlayışı Yıllar İçinde Nasıl Değişti?
Kaliforniya'nın En Ünlü Festivali Coachella'daki Moda Anlayışı Yıllar İçinde Nasıl Değişti?
Kaynak: https://www.businessinsider.com/coach...
Lana Del Rey gibi ünlü isimlerin bulunduğu geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Coachella festivali kısa bir süre içinde gündem oldu. Katılımcıların kıyafetleri ön plana çıkarken canlı performanslar da göz kamaştırdı. Peki Coachella'daki moda anlayışı yıllar içinde nasıl değişti?
Buyurun beraber bakalım👇
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Coachella, Kaliforniya'da gerçekleşen festivallerden bir tanesi. Festivalde birbirinden farklı tarzların yanı sıra ünlü isimlerin de festivalde yer alması, son derece dikkat çekiyor.
Peki Coachella yıllar içinde nasıl gelişti? 1999'dan bu yana birçok kişiyle ev sahipliği yapan festivalin evrimine gelin beraber bakalım👇
2007'de gerçekleştiren Coachella'dan başlayalım öncelikle. Bu festivaldeki kıyafetlerin aslında 2000 yılındaki yaz konseptinden pek de bir farkı yok.
Benzer şekilde, 2008 yılında Coachella katılımcıları rahat yaz görünümleri sergilediler.
Coachella 2010, eğlenceli parçalar ve bohem temellerin bir araya geldiği bir sezon oldu.
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Bikiniler 2011'de festival alanında sık sık şapkalar, file taytlar ve kemerler gibi beklenmedik parçalarla süslenmiş olarak karşımıza çıktı.
Crop gömlekler, braletler ve bikini üstleri 2013'te Coachella'da büyük ses getirdi.
Boho tarzı Coachella stilinde hala ön planda olsa da bazı festival katılımcıları 2014'te daha fazla risk aldı.
Bohem stil ve aksesuarlar 2015 yılında Coachella'da Kendall Jenner ve Paris Hilton gibi yıldızların festival trendine ayak uydurmasıyla ön plana çıktı.
2016'da Coachella'da siyah-beyaz görünümler ön plandaydı.
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2017, Coachella'nın geçmişindeki kültürel olarak kendine özgü eğilimlere karşı büyük bir tepkiye sahne oldu.
Mücevherler, ışıltılar ve parlak renkler 2018'de Coachella ile özdeşleşti.
Klasik ihtişamın yanı sıra, Y2K modası 2019'da geri dönüş yapmaya başladı.
COVID-19 nedeniyle iki yıl boyunca iptal edilen Coachella, 2022'de çarpıcı desenler, püsküller ve birbiriyle uyumlu kombinlerle geri döndü.
Günlük moda 2023'te Coachella'ya geri dönse de göze çarpan aksesuarlar yine de boy gösterdi.
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Bu yılın trendleri arasında kovboy şapkaları ve kroşe yer alıyor.
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