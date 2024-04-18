Kaliforniya'nın En Ünlü Festivali Coachella'daki Moda Anlayışı Yıllar İçinde Nasıl Değişti?

2023'teki birçok katılımcı dökümlü elbiseler ve tişörtler gibi rahat kıyafetleri tercih ederken, bazıları da sıcağı yenmek için transparan örgüleri veya şeffaf kumaşları seçti. Şemsiyeler de alanın etrafında görülebiliyordu ve tarzlarıyla birlikte ışık da saçıyordu.