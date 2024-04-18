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Kaliforniya'nın En Ünlü Festivali Coachella'daki Moda Anlayışı Yıllar İçinde Nasıl Değişti?

Kaliforniya'nın En Ünlü Festivali Coachella'daki Moda Anlayışı Yıllar İçinde Nasıl Değişti?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 22:24

Lana Del Rey gibi ünlü isimlerin bulunduğu geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Coachella festivali kısa bir süre içinde gündem oldu. Katılımcıların kıyafetleri ön plana çıkarken canlı performanslar da göz kamaştırdı. Peki Coachella'daki moda anlayışı yıllar içinde nasıl değişti?

Buyurun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.businessinsider.com/coach...
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Coachella, Kaliforniya'da gerçekleşen festivallerden bir tanesi. Festivalde birbirinden farklı tarzların yanı sıra ünlü isimlerin de festivalde yer alması, son derece dikkat çekiyor.

Coachella, Kaliforniya'da gerçekleşen festivallerden bir tanesi. Festivalde birbirinden farklı tarzların yanı sıra ünlü isimlerin de festivalde yer alması, son derece dikkat çekiyor.

Peki Coachella yıllar içinde nasıl gelişti? 1999'dan bu yana birçok kişiyle ev sahipliği yapan festivalin evrimine gelin beraber bakalım👇

Peki Coachella yıllar içinde nasıl gelişti? 1999'dan bu yana birçok kişiyle ev sahipliği yapan festivalin evrimine gelin beraber bakalım👇

2007'de gerçekleştiren Coachella'dan başlayalım öncelikle. Bu festivaldeki kıyafetlerin aslında 2000 yılındaki yaz konseptinden pek de bir farkı yok.

2007'de gerçekleştiren Coachella'dan başlayalım öncelikle. Bu festivaldeki kıyafetlerin aslında 2000 yılındaki yaz konseptinden pek de bir farkı yok.

İzleyicilerin 00'ların sonunda tipik yaz kıyafetleri giydiği görülüyor. Birçok festival katılımcısı beyzbol şapkası ya da siperliği ve düşük belli kot şort giymiş, bunları genellikle basit bikini üstleri, atletler ve düğmeli önlüklerle kombinliyordu.

Benzer şekilde, 2008 yılında Coachella katılımcıları rahat yaz görünümleri sergilediler.

Benzer şekilde, 2008 yılında Coachella katılımcıları rahat yaz görünümleri sergilediler.

Günümüz festival katılımcılarının özenli seçkisinin aksine, 2008'deki Coachella katılımcıları üstlerine standart tişörtler ya da mayolar giyiyordu. 2009'un kıyafetleri biraz daha özenliydi ancak hayranlar genellikle gündelik kıyafetler giymeye devam etti.

Coachella 2010, eğlenceli parçalar ve bohem temellerin bir araya geldiği bir sezon oldu.

Coachella 2010, eğlenceli parçalar ve bohem temellerin bir araya geldiği bir sezon oldu.

Tüllü elbiseler ve maksi etekler gibi klasik festival kıyafetleri 2011'de popülerdi. Diğerleri ise göz alıcı kıyafetler tasarlamak için renk ve dokuyu bir araya getirdi.

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Bikiniler 2011'de festival alanında sık sık şapkalar, file taytlar ve kemerler gibi beklenmedik parçalarla süslenmiş olarak karşımıza çıktı.

Bikiniler 2011'de festival alanında sık sık şapkalar, file taytlar ve kemerler gibi beklenmedik parçalarla süslenmiş olarak karşımıza çıktı.

Yine de, on yıl önceki Coachella modası bugünün festival tarzından çok daha gösterişsizdi. Bu katılımcılar 2012'de de salaş kıyafetler tercih etti.

Crop gömlekler, braletler ve bikini üstleri 2013'te Coachella'da büyük ses getirdi.

Coachella modası hala nispeten sönük olsa da, 2013 festivalinin öne çıkan parçası minik bluzlardı.

Boho tarzı Coachella stilinde hala ön planda olsa da bazı festival katılımcıları 2014'te daha fazla risk aldı.

Boho tarzı Coachella stilinde hala ön planda olsa da bazı festival katılımcıları 2014'te daha fazla risk aldı.

Coachella 2014, bazı festival katılımcılarının örgü ve tığ işi materyalleri tercih etmesiyle stilin daha cüretkar ve karmaşık hale geldiğini gösterdi. Hatta bazı insanların üstleri tamamen çıkardığını bile görebilirsiniz.

Bohem stil ve aksesuarlar 2015 yılında Coachella'da Kendall Jenner ve Paris Hilton gibi yıldızların festival trendine ayak uydurmasıyla ön plana çıktı.

Bohem stil ve aksesuarlar 2015 yılında Coachella'da Kendall Jenner ve Paris Hilton gibi yıldızların festival trendine ayak uydurmasıyla ön plana çıktı.

Kendall Jenner ve Paris Hilton gibi büyük isimler o yıl Coachella'ya hippilerden ilham alan görünümlerle katılarak boho-mania'nın festival pistine geri döndü.

2016'da Coachella'da siyah-beyaz görünümler ön plandaydı.

2016'da Coachella'da siyah-beyaz görünümler ön plandaydı.

Bazıları kıyafetlerinde tamamen beyaz ya da tamamen siyahı tercih ederken, diğerleri kontrast yaratmak için bu iki rengi karıştırdı.

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2017, Coachella'nın geçmişindeki kültürel olarak kendine özgü eğilimlere karşı büyük bir tepkiye sahne oldu.

2017, Coachella'nın geçmişindeki kültürel olarak kendine özgü eğilimlere karşı büyük bir tepkiye sahne oldu.

Teen Vogue'dan Mic'e kadar pek çok yayın 'Coachella'da kültürel uygunsuzluktan nasıl kaçınılacağına' dair tavsiyeler yayınlamaya başladı ve bu sorunlu ün bugün de devam ediyor.

Mücevherler, ışıltılar ve parlak renkler 2018'de Coachella ile özdeşleşti.

Mücevherler, ışıltılar ve parlak renkler 2018'de Coachella ile özdeşleşti.

Festivale katılanlar, sıklıkla ışıltılı aksesuarlar veya mücevherli vurgularla eşleştirdikleri tenlerini gösteren kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

Klasik ihtişamın yanı sıra, Y2K modası 2019'da geri dönüş yapmaya başladı.

Klasik ihtişamın yanı sıra, Y2K modası 2019'da geri dönüş yapmaya başladı.

Coachella'da pullu elbiseler hala üstünlüğünü korurken, 2019 değişen trendlerin belirgin bir havası vardı ve birçok katılımcı slip elbiseler ve düşük bel pantolonlar gibi Y2K dönemi stilleri tercih etti.

COVID-19 nedeniyle iki yıl boyunca iptal edilen Coachella, 2022'de çarpıcı desenler, püsküller ve birbiriyle uyumlu kombinlerle geri döndü.

COVID-19 nedeniyle iki yıl boyunca iptal edilen Coachella, 2022'de çarpıcı desenler, püsküller ve birbiriyle uyumlu kombinlerle geri döndü.

Eski festival modasının bazı izleri 2022'de kalmış olsa da, genel atmosfer daha rahat ve uyumluydu.

Günlük moda 2023'te Coachella'ya geri dönse de göze çarpan aksesuarlar yine de boy gösterdi.

Günlük moda 2023'te Coachella'ya geri dönse de göze çarpan aksesuarlar yine de boy gösterdi.

2023'teki birçok katılımcı dökümlü elbiseler ve tişörtler gibi rahat kıyafetleri tercih ederken, bazıları da sıcağı yenmek için transparan örgüleri veya şeffaf kumaşları seçti. Şemsiyeler de alanın etrafında görülebiliyordu ve tarzlarıyla birlikte ışık da saçıyordu.

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Bu yılın trendleri arasında kovboy şapkaları ve kroşe yer alıyor.

Bu yılın trendleri arasında kovboy şapkaları ve kroşe yer alıyor.

Belki de Beyoncé'nin yeni hit albümü 'Cowboy Carter' ve buna eşlik eden country müziğin popülaritesindeki artış sayesinde Coachella 2024'ün ilk hafta sonunda kovboy şapkaları hemen hemen her yerdeydi.

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