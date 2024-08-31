Kalbin Cesur mu Korkak mı?
Kalbin Cesur mu Korkak mı?
Senin kalbin cesur mu korkak mı?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Daha önce hiç birinden hoşlandığını açıkça söyledin mi?
4. Bilinmeyen bir yola çıkarken ne hissedersin?
5. Peki daha önce hiç birine özledim diye mesaj attın mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birinden hoşlandığını nasıl belli edersin?
7. Aldatılırsan, ilk olarak ne yaparsın?
8. Sen aklına koyduğun her şeyi yapar mısın?
9. Son olarak kaç kere aşık oldun?
Senin kalbin cesur!
Senin kalbin korkak!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın