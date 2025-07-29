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Kahve ve Çikolataseverlere Müjde: Bilim İnsanları Faydalarını Açıkladı

Kahve ve Çikolataseverlere Müjde: Bilim İnsanları Faydalarını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 15:02

Kahve ve bitter çikolata yalnızca keyif değil, aynı zamanda sağlık dolu birer alışkanlık olabilir. Uzmanlara göre, doğru miktarda tüketildiğinde bu lezzetli ikili kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Yeni araştırmalar, kafeinin vücuda düşündüğümüzden çok daha fazla katkı sunduğunu ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/f...
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Kahve ve çikolata yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız için de harikalar yaratıyor olabilir.

Kahve ve çikolata yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız için de harikalar yaratıyor olabilir.

Beslenme uzmanı Dr. Federica Amati’ye göre, kafein yalnızca enerji verici bir madde değil; kalp-damar sağlığından Parkinson riskine kadar birçok konuda vücudumuza ciddi faydalar sağlayabiliyor.

ZOE adlı sağlık şirketinin baş beslenme uzmanı olan Dr. Amati, kafeinin “dünyanın en çok tüketilen psikoaktif maddesi” olduğunu söylüyor. Kahve, çay ve çikolatada doğal olarak bulunan bu bileşen, bitkilerin kendilerini zararlılardan korumak için ürettiği bir tür bitkisel kimyasal. Ancak insanlar için de oldukça değerli.

Kafein İçeren Gıdalar ve Şaşırtıcı Faydaları

Kahve, kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.

Yeşil çay, metabolizma dostudur ve günlük tüketimi genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Bitter çikolata, özellikle tansiyon problemi yaşayanlar için faydalı olabilir; antioksidanlarla doludur.

Granül (dondurularak kurutulmuş) kahve, normal kahveye göre daha düşük kafein ama daha yüksek lif içeriğine sahiptir.

Siyah çay, sütle tüketilse bile kendi içinde faydalı polifenoller barındırır.

Dr. Amati, özellikle Parkinson riskiyle ilgili bir çalışmaya dikkat çekiyor.

Dr. Amati, özellikle Parkinson riskiyle ilgili bir çalışmaya dikkat çekiyor.

Buna göre, hem sağlıklı bireylerde hem de Parkinson hastalarında kafein tüketimi, hastalığın görülme ya da ilerleme riskini ciddi şekilde azaltabiliyor. Ayrıca, orta düzeyde kahve tüketimi; tansiyon, kolesterol, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi birçok kalp rahatsızlığına karşı da koruyucu bir rol üstlenebiliyor.

Peki ya Kafein Herkese İyi Gelir mi?

Her kafeinli içecek herkese aynı etkiyi göstermiyor. Kimin kafeini nasıl tolere ettiğini belirleyen şey ise genetik. Dr. Amati’ye göre, eğer vücudunuz kafeini hızlıca parçalayan enzimi üreten gene sahipse, kahvenizi içtikten sonra kolayca uyuyabilirsiniz. Ancak bu gene sahip olmayanlar için sabah içilen bir fincan kahve bile tüm günü etkileyebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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İstanbulda iyi çikolata alabileceğimiz birkaç dükkan var sadece.

ceren hanım

allahim mideme şifa ver,bjtsin su gastrit rwfku ne varsa ben de icebikeyim kahve ben de yiyebikeyim çikolata