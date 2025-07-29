Kahve ve Çikolataseverlere Müjde: Bilim İnsanları Faydalarını Açıkladı
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/f...
Kahve ve bitter çikolata yalnızca keyif değil, aynı zamanda sağlık dolu birer alışkanlık olabilir. Uzmanlara göre, doğru miktarda tüketildiğinde bu lezzetli ikili kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Yeni araştırmalar, kafeinin vücuda düşündüğümüzden çok daha fazla katkı sunduğunu ortaya koyuyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve ve çikolata yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız için de harikalar yaratıyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kafein İçeren Gıdalar ve Şaşırtıcı Faydaları
Dr. Amati, özellikle Parkinson riskiyle ilgili bir çalışmaya dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İstanbulda iyi çikolata alabileceğimiz birkaç dükkan var sadece.
allahim mideme şifa ver,bjtsin su gastrit rwfku ne varsa ben de icebikeyim kahve ben de yiyebikeyim çikolata