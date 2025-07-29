Kahve ve Çikolataseverlere Müjde: Bilim İnsanları Faydalarını Açıkladı

Buna göre, hem sağlıklı bireylerde hem de Parkinson hastalarında kafein tüketimi, hastalığın görülme ya da ilerleme riskini ciddi şekilde azaltabiliyor. Ayrıca, orta düzeyde kahve tüketimi; tansiyon, kolesterol, kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi birçok kalp rahatsızlığına karşı da koruyucu bir rol üstlenebiliyor.

Peki ya Kafein Herkese İyi Gelir mi?

Her kafeinli içecek herkese aynı etkiyi göstermiyor. Kimin kafeini nasıl tolere ettiğini belirleyen şey ise genetik. Dr. Amati’ye göre, eğer vücudunuz kafeini hızlıca parçalayan enzimi üreten gene sahipse, kahvenizi içtikten sonra kolayca uyuyabilirsiniz. Ancak bu gene sahip olmayanlar için sabah içilen bir fincan kahve bile tüm günü etkileyebilir.