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Günlük Alışkanlıklarınız Bunlarsa Dikkat: Bunama Riskinizi Artırıyor Olabilirsiniz

Günlük Alışkanlıklarınız Bunlarsa Dikkat: Bunama Riskinizi Artırıyor Olabilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 13:59

Yaşlandıkça hepimizin zihnini kurcalayan bir endişe var: Hafızamızı kaybetmek. Demans, sadece genetikle değil, günlük alışkanlıklarımızla da yakından ilişkili. Uzmanlar, farkında olmadan yaptığımız bazı davranışların bu riski artırabileceğini söylüyor.

İşte detaylar...

Önemli uyarı: Aşağıda okuyacağınız bilgiler tıbbi açıdan geçerlilik taşımamaktadır. Bu bilgiler farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır. Eğer bunama şüphesi ile karşı karşıyaysanız hekiminize danışın.

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Yaşlandıkça sağlığımıza dair birçok endişe beliriyor ama çoğu insan için bunların en korkutucusu hafıza kaybı.

Yaşlandıkça sağlığımıza dair birçok endişe beliriyor ama çoğu insan için bunların en korkutucusu hafıza kaybı.

Jefferson Health’ten geriatri psikiyatristi Dr. James Ellison’a göre, pek çok yaşlı bireyin en büyük korkusu, hafızasını kaybedip çevresine yük olmak.

Bu korkunun temelinde ise genellikle “bunama” yani demans yatıyor. NIH Stanford Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Victor Henderson’ın açıklamasına göre, demans; zihinsel ve bilişsel kayıpların günlük yaşamı etkileyecek seviyeye ulaşması durumunu ifade ediyor.

Demans hastası bir kişi adresini unutabilir, bir işi neden yaptığını hatırlayamayabilir ya da her zaman ödediği faturaları takip edemez hale gelebilir. Genetik yatkınlık kadar yaşam tarzı alışkanlıkları da bu riskin artmasında rol oynuyor.

İşte uzmanlara göre bu alışkanlıklardan bazıları:

İşte uzmanlara göre bu alışkanlıklardan bazıları:

1. Beyin sağlığını etkileyen beslenmeyi ihmal etmek

Kalp için faydalı olan her şey, beyin için de iyidir. Akdeniz diyeti ve MIND diyeti gibi sağlıklı yağlar, sebzeler, tam tahıllar, balık ve zeytinyağı ağırlıklı beslenme modelleri beyin fonksiyonlarını destekliyor. Fast food, işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketimi ise tam tersi etki yaratıyor.

2. Diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını önemsememek

Diyabet, hipertansiyon, kolesterol gibi kronik hastalıkların kontrol altında tutulması sadece kalp sağlığı değil, beyin sağlığı için de kritik. Özellikle damar tıkanıklığı kaynaklı vasküler demans riskini azaltmak için bu tür hastalıkların etkin biçimde yönetilmesi gerekiyor.

3. Kaliteli uykudan mahrum kalmak

Derin uyku sırasında beyin, Alzheimer’a neden olan toksik beta amiloid proteinini temizliyor. Bu yüzden uykusuzluk ya da uyku apnesi gibi sorunlar, zihinsel işlevlerde bozulmalara yol açabiliyor. Uyku hapları da bu süreci sekteye uğratabiliyor.

4. Sosyal ilişkileri ihmal etmek

Yalnızlık sadece moral bozmaz, beyin sağlığını da etkiler. Araştırmalara göre izolasyon ve depresyon, demans riskini artırıyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, sohbet etmek ve sosyal etkileşimde bulunmak hafızayı güçlendiriyor.

5. Aşırı alkol tüketimi

Alkol, hem karaciğere hem beyne zarar veren doğrudan bir toksin. Ayrıca uyku kalitesini de düşürüyor. Uzmanlara göre, özellikle 65 yaş üstü bireylerde alkol tüketimi haftada yedi standard içkiyi geçmemeli. Zihinsel kaygıları olanların ise tamamen bırakması öneriliyor.

6. Hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemek

Egzersiz sadece kaslar için değil, beyin için de faydalı. Haftada beş gün, en az 30 dakika aerobik egzersiz yapmak öneriliyor. Yürüyüş, bisiklet ya da dans gibi aktiviteler hem kan dolaşımını destekliyor hem de zihinsel yaşlanmayı geciktiriyor.

7. Kask kullanmamak

Bisiklet ya da elektrikli scooter kullanırken kask takmamak, kafa travmalarına ve dolaylı olarak demansa yol açabilir. Özellikle düşmelerin sıklaştığı yaşlılıkta, alınan bir darbe ileride büyük hasarlara neden olabilir.

8. Depresyonu görmezden gelmek

Depresyon, yaşlılıkta her ne kadar gençlere oranla daha az görülse de, hafif düzeydeki depresif belirtiler bile sosyal izolasyon, yetersiz beslenme ve hareketsizlikle birleşince demans riskini tetikleyebiliyor. Psikolojik destek almak, bu açıdan da önem taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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