Günlük Alışkanlıklarınız Bunlarsa Dikkat: Bunama Riskinizi Artırıyor Olabilirsiniz
Yaşlandıkça hepimizin zihnini kurcalayan bir endişe var: Hafızamızı kaybetmek. Demans, sadece genetikle değil, günlük alışkanlıklarımızla da yakından ilişkili. Uzmanlar, farkında olmadan yaptığımız bazı davranışların bu riski artırabileceğini söylüyor.
İşte detaylar...
Önemli uyarı: Aşağıda okuyacağınız bilgiler tıbbi açıdan geçerlilik taşımamaktadır. Bu bilgiler farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmıştır. Eğer bunama şüphesi ile karşı karşıyaysanız hekiminize danışın.
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Yaşlandıkça sağlığımıza dair birçok endişe beliriyor ama çoğu insan için bunların en korkutucusu hafıza kaybı.
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İşte uzmanlara göre bu alışkanlıklardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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