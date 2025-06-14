Kahvaltıda Artan Yiyecekleri Eve Götüren Kadın X Kullanıcılarını İkiye Böldü
Serpme kahvaltıda artanları paket yapıp eve götüren bir kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu paylaşım haliyle fikir ayrılıklarına yol açtı. X kullanıcılarının yarısı kadını haklı bulurken yarısı bu davranışı abartılı buldu. İşte gelen yorumlardan bazıları...
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Sosyal medya yine bir konuda tartışma yarattı.
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İşte X'te viral olan o video:
X kullanıcılarını ikiye bölen videoya gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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