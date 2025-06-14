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Kahvaltıda Artan Yiyecekleri Eve Götüren Kadın X Kullanıcılarını İkiye Böldü

Kahvaltıda Artan Yiyecekleri Eve Götüren Kadın X Kullanıcılarını İkiye Böldü

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 19:47

Serpme kahvaltıda artanları paket yapıp eve götüren bir kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu paylaşım haliyle fikir ayrılıklarına yol açtı. X kullanıcılarının yarısı kadını haklı bulurken yarısı bu davranışı abartılı buldu. İşte gelen yorumlardan bazıları...

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Sosyal medya yine bir konuda tartışma yarattı.

Sosyal medya yine bir konuda tartışma yarattı.

Bu defa konu, mekanlarda artan yiyeceklerle ilgili. Kahvaltıya gidip tabaklarda artan yiyecekleri evine götüren bir kadının videosu kısa sürede viral oldu. Söz konusu videoya pek çok yorum gelirken yorumların yarısında kadın hak verildi fakat diğer yarısı bu davranışı abartılı buldu.

İşte X'te viral olan o video:

X kullanıcılarını ikiye bölen videoya gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:

X kullanıcılarını ikiye bölen videoya gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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