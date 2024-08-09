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Kadroya Alınmadı Taraftarla Tartıştı: Galatasaray Wilfried Zaha ile Yollarını Ayırmaya Hazırlanıyor!

Kadroya Alınmadı Taraftarla Tartıştı: Galatasaray Wilfried Zaha ile Yollarını Ayırmaya Hazırlanıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 20:39

Süper Lig'de yeni sezonu Hatayspor maçı ile açacak Galatasaray'da gündem Wilfried Zaha, Tecürbeli futbolcu, transfer görüşmeleri sebebiyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yıldız isim, sosyal medyada da bir taraftarla gerginlik yaşadı.

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Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da sular durulmuyor.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da sular durulmuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ile Zaha gerginlik yaşayan Zaha, takımdan ayrılıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ile Zaha gerginlik yaşayan Zaha, takımdan ayrılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 31 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Crsytal Palace ile anlaşmaya vardı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 31 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Crsytal Palace ile anlaşmaya vardı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını bekliyor.

Transfer haberi gündeme bomba gibi düşerken Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medyada da çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Transfer haberi gündeme bomba gibi düşerken Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medyada da çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Zaha, bir taraftarının "Evine dön, negatif enerjini de beraberinde götür. Ailemizde böyle sorunlu bir oyuncuya ihtiyacımız yok." sözlerine "Kapat çeneni" diyerek yanıt verdi.

Zaha, bir taraftarının "Evine dön, negatif enerjini de beraberinde götür. Ailemizde böyle sorunlu bir oyuncuya ihtiyacımız yok." sözlerine "Kapat çeneni" diyerek yanıt verdi.
twitter.com
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Zaha'nın tweeti 👇

Zaha'nın tweeti 👇
twitter.com
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