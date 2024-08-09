Kadroya Alınmadı Taraftarla Tartıştı: Galatasaray Wilfried Zaha ile Yollarını Ayırmaya Hazırlanıyor!

Süper Lig'de yeni sezonu Hatayspor maçı ile açacak Galatasaray'da gündem Wilfried Zaha, Tecürbeli futbolcu, transfer görüşmeleri sebebiyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yıldız isim, sosyal medyada da bir taraftarla gerginlik yaşadı.