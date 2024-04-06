Kadın Polisler İçin "Güvenlik Sorunu" Diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan Büyük Tepki Gördü
Kadın Polisler İçin "Güvenlik Sorunu" Diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan Büyük Tepki Gördü
Nişantaşı'ndaki bir kavganın yakınında görüntülenen kadın polisler için 'güvenlik sorunu' diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.
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Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yaşanan yumruklu kavga sosyal medyada gündem oldu. Videoda iki motorcunun yaptığı kavga görülüyor.
Yeniden refah Partili Yavuz Arslan bu paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.
O tepkilerin bir kısmı şöyle 👇
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