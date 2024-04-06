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Kadın Polisler İçin "Güvenlik Sorunu" Diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan Büyük Tepki Gördü

Kadın Polisler İçin "Güvenlik Sorunu" Diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan Büyük Tepki Gördü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.04.2024 - 14:57

Nişantaşı'ndaki bir kavganın yakınında görüntülenen kadın polisler için 'güvenlik sorunu' diyen Yeniden Refah Partili Yavuz Arslan, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

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Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yaşanan yumruklu kavga sosyal medyada gündem oldu. Videoda iki motorcunun yaptığı kavga görülüyor.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yaşanan yumruklu kavga sosyal medyada gündem oldu. Videoda iki motorcunun yaptığı kavga görülüyor.

Yeniden Refah Partili Yavur Arslan, videodaki kadın polislerin eylemsiz kaldığını söyleyerek benzer görevde bulunan kadınların "güvenlik sorunu" olduğunu şu paylaşımla ifade etti 👇

Yeniden refah Partili Yavuz Arslan bu paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

Yeniden refah Partili Yavuz Arslan bu paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

O tepkilerin bir kısmı şöyle 👇

O tepkilerin bir kısmı şöyle 👇
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