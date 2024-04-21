Kadın Kılığında Okul Çıkışlarına Gidip Çocukları Takip Eden Kişi Yakalandı

Burdur’da bir şahsın sokaklarda kadın kılığına girip gezdiği şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs, psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edilerek hastaneye sevk edildi.