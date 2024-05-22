Kabuslar ve Korkunç Halüsinasyonlar Tedavisi Olmayan Fiziksel Hastalıklara İşaret Ediyor Olabilir

Kabuslar birçok kişinin muzdarip olduğu bir durum. Bugüne kadar genellikle ruhsal durumlarla ilişkilendirilmiş olsalar da, artık kabusların fiziksel bazı sorunlara da işaret ediyor olabileceği ortaya çıktı. Kabuslar, bağışıklık sistemini etkileyen lupus benzeri hastalıkların işaretçisi olabilir.

Kaynak: IFL Science