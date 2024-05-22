Kabuslar ve Korkunç Halüsinasyonlar Tedavisi Olmayan Fiziksel Hastalıklara İşaret Ediyor Olabilir
Kabuslar ve Korkunç Halüsinasyonlar Tedavisi Olmayan Fiziksel Hastalıklara İşaret Ediyor Olabilir
Kabuslar birçok kişinin muzdarip olduğu bir durum. Bugüne kadar genellikle ruhsal durumlarla ilişkilendirilmiş olsalar da, artık kabusların fiziksel bazı sorunlara da işaret ediyor olabileceği ortaya çıktı. Kabuslar, bağışıklık sistemini etkileyen lupus benzeri hastalıkların işaretçisi olabilir.
Kaynak: IFL Science
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Her insanın en az bir kez deneyimlemiş olduğu kabus, bugüne kadar genellikle psikolojik bazı sorunlarla ilişkilendiriliyordu.
Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, toplam 676 lupus hastası, 400 klinisyen ve 69 otoimmün hastasıyla görüşme sağlandı.
Araştırma sonucunda, lupus hastalarının dörtte biri halüsinasyonlar ve kabuslar gördüklerini belirtti. Beş lupus hastasından üçü ise sıklıkla tekrarlayan kabuslar gördüklerini aktardı.
Kabusların otoimmün hastalıkların bir işareti olabileceğini ilk kez ortaya çıkartan bu araştırma, hastalıkların takibini de kolaylaştırabilir.
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