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Kabuslar ve Korkunç Halüsinasyonlar Tedavisi Olmayan Fiziksel Hastalıklara İşaret Ediyor Olabilir

Kabuslar ve Korkunç Halüsinasyonlar Tedavisi Olmayan Fiziksel Hastalıklara İşaret Ediyor Olabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:25

Kabuslar birçok kişinin muzdarip olduğu bir durum. Bugüne kadar genellikle ruhsal durumlarla ilişkilendirilmiş olsalar da, artık kabusların fiziksel bazı sorunlara da işaret ediyor olabileceği ortaya çıktı. Kabuslar, bağışıklık sistemini etkileyen lupus benzeri hastalıkların işaretçisi olabilir.

Kaynak: IFL Science

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Her insanın en az bir kez deneyimlemiş olduğu kabus, bugüne kadar genellikle psikolojik bazı sorunlarla ilişkilendiriliyordu.

Her insanın en az bir kez deneyimlemiş olduğu kabus, bugüne kadar genellikle psikolojik bazı sorunlarla ilişkilendiriliyordu.

Yeni yapılan bir araştırma, kabusların bazı otoimmün hastalıkların işaretçisi olabileceğini ortaya koydu. Özellikle de saldırıya uğramak gibi tekrarlayıcı kabuslar, bazı fiziksel hastalıklara işaret ediyor olabilir.

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, toplam 676 lupus hastası, 400 klinisyen ve 69 otoimmün hastasıyla görüşme sağlandı.

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, toplam 676 lupus hastası, 400 klinisyen ve 69 otoimmün hastasıyla görüşme sağlandı.

Şu anda kesin bir tedavisi olmayan lupus, ekrem ağrısı, döküntü ve yorgunluğa neden olabilen otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklar, bireyin bağışıklık sisteminde gelişen aşırı duyarlılık sonucu ortaya çıkar.

Araştırma sonucunda, lupus hastalarının dörtte biri halüsinasyonlar ve kabuslar gördüklerini belirtti. Beş lupus hastasından üçü ise sıklıkla tekrarlayan kabuslar gördüklerini aktardı.

Araştırma sonucunda, lupus hastalarının dörtte biri halüsinasyonlar ve kabuslar gördüklerini belirtti. Beş lupus hastasından üçü ise sıklıkla tekrarlayan kabuslar gördüklerini aktardı.

Bir hasta ise kabuslarının yalnızca 'korkunç' imgelerden değil aynı zamanda kafa karıştırıcı imgelerden de meydana geldiğini belirtti. 

'Sanki rüyadan çıkıyorum ve uyandığımda rüyayı hatırlamıyorum. Oradayım ama değilim gibi...'

Kabusların otoimmün hastalıkların bir işareti olabileceğini ilk kez ortaya çıkartan bu araştırma, hastalıkların takibini de kolaylaştırabilir.

Kabusların otoimmün hastalıkların bir işareti olabileceğini ilk kez ortaya çıkartan bu araştırma, hastalıkların takibini de kolaylaştırabilir.

Çalışmaya katılan araştırmacılar, kabus ve halüsinasyonların otoimmün hastalığın yaklaşmakta olan alevlenmesi için faydalı bir “erken uyarı sistemi” olabileceği konusunda hemfikir. Hastaların bu semptomların ne anlama gelebileceği konusunda daha iyi bilgilendirilmesi, alevlenmeleri şiddetli hale gelmeden önce yönetmek için birlikte çalışmalarını sağlayabilir.

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