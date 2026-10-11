Kabanlardaki Tüyleri Şak Diye Temizliyor: Herkesin Mutfağında Var

Eldiven, kumaşın üzerine dışarıdan yapışan tüyleri topluyor. Kabanın kendi liflerinin sürtünmeyle kopup küçük boncuklar halinde yüzeye tutunduğu tüylenmede ise farklı bir yol gerekiyor. Uniqlo'nun yün kaban bakım rehberi, bu topaklar için elektrikli tüy alma makinesini bastırmadan, yüzeyde hafifçe gezdirmeyi öneriyor. Tek tük topaklar ucu ince bir makasla, yalnızca topağın kendisi kesilerek de alınabiliyor.

Topakları parmakla koparmak ise en sık yapılan hata. Çekilen lif çevresindeki iplikleri de gevşetiyor ve aynı noktada tüylenme kısa sürede geri geliyor. Omuzlar, kollar ve kalça hizası gibi en çok sürtünen bölgeler en hızlı yıpranan yerler.

Kabanı fırçalamak da ancak üzerinde gözle görülür toz ya da tüy olduğunda gerekiyor; sık fırçalamak yünün dokusunu bozabiliyor. Aynı kabanı her gün giymek yerine arada bir dinlendirmek de kumaşın formunu ve ömrünü koruyor.