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Kabanlardaki Tüyleri Şak Diye Temizliyor: Herkesin Mutfağında Var

Kabanlardaki Tüyleri Şak Diye Temizliyor: Herkesin Mutfağında Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 11:52
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Kış kapıya dayanınca dolaptan çıkan kabanların en sinir bozucu yanı, yakadan eteklere kadar yapışan tüyler ve lifler oluyor. Sosyal medyada bunun için çelik bulaşık teli öneriliyor ama tel, kalın kumaşta bile iplikleri çekip yüzeyi aşındırabiliyor. Oysa aynı mutfak dolabında çok daha zararsız bir yardımcı duruyor: Lastik bulaşık eldiveni. Eldivenin kumaşla sürtünürken oluşturduğu statik elektrik, tüyleri kendine çekip tek hamlede topluyor.

Kaynak: Apartment Therapy

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Lastik eldiven tüyleri statik elektrikle kendine çekiyor

Lastik eldiven tüyleri statik elektrikle kendine çekiyor

Yöntemin arkasında basit bir fizik var. Lastik eldiven kuru bir kumaşın üzerinde gezdirildiğinde iki yüzey arasındaki sürtünme statik elektrik oluşturuyor. Bu yük, kumaşa tutunmuş tüyleri, evcil hayvan kıllarını ve gevşek lifleri eldivenin üzerine çekiyor. Ev ve temizlik sitesi Apartment Therapy de aynı yöntemi koltuk ve perdelerdeki tüyler için öneriyor.

Çelik telden farkı, yüzeyi kazımaması. Tel, sert yapısı nedeniyle kaşe ve yün kumaşta lifleri koparıp yeni tüylenmelere zemin hazırlayabiliyor. Lastik eldiven ise ipliklere takılmıyor, yalnızca yüzeyde duran tüyü topluyor.

Bulaşıkta kullandığınız eldiveni kullanacaksanız önce iyice durulayıp kurutmak gerekiyor, çünkü deterjan ve yağ kalıntısı kabanda leke bırakabilir. Bu iş için ayrı bir eldiven ayırmak en temizi.

Eldiveni hafifçe nemlendirip tek yönde gezdirmek yeterli

Eldiveni hafifçe nemlendirip tek yönde gezdirmek yeterli

Kabanı askıya asmak ya da düz bir yüzeye sermek işi kolaylaştırıyor. Eldiveni giydikten sonra avucunuzu kumaşın üzerinde yukarıdan aşağıya, hep aynı yönde gezdirin. Tüyler kısa sürede küçük topaklar halinde eldivende toplanıyor; bunları elle alıp devam etmeniz yeterli.

İnatçı tüylerde eldiveni musluğun altında hafifçe ıslatıp fazla suyunu iyice silkelemek işe yarıyor. Nemli lastik kumaşa daha iyi tutunuyor, kıllar da eldivene daha kolay yapışıyor. Eldiven tüyle dolduğunda durulayıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kabanı ıslatmamak için eldivenin damlamadığından emin olun.

Kadife ya da tüylü yüzeyli kabanlarda dokunun yönüne dikkat etmek gerekiyor, ters yönde sürtmek kumaşın görünümünü bozabilir. Bakım etiketinde özel bir uyarı varsa önce cebin içi ya da etek altı gibi görünmeyen bir noktada deneme yapmak iyi olur.

Kumaşta boncuk boncuk topaklar varsa eldiven yetmiyor

Kumaşta boncuk boncuk topaklar varsa eldiven yetmiyor

Eldiven, kumaşın üzerine dışarıdan yapışan tüyleri topluyor. Kabanın kendi liflerinin sürtünmeyle kopup küçük boncuklar halinde yüzeye tutunduğu tüylenmede ise farklı bir yol gerekiyor. Uniqlo'nun yün kaban bakım rehberi, bu topaklar için elektrikli tüy alma makinesini bastırmadan, yüzeyde hafifçe gezdirmeyi öneriyor. Tek tük topaklar ucu ince bir makasla, yalnızca topağın kendisi kesilerek de alınabiliyor.

Topakları parmakla koparmak ise en sık yapılan hata. Çekilen lif çevresindeki iplikleri de gevşetiyor ve aynı noktada tüylenme kısa sürede geri geliyor. Omuzlar, kollar ve kalça hizası gibi en çok sürtünen bölgeler en hızlı yıpranan yerler.

Kabanı fırçalamak da ancak üzerinde gözle görülür toz ya da tüy olduğunda gerekiyor; sık fırçalamak yünün dokusunu bozabiliyor. Aynı kabanı her gün giymek yerine arada bir dinlendirmek de kumaşın formunu ve ömrünü koruyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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