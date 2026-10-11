Kabanlardaki Tüyleri Şak Diye Temizliyor: Herkesin Mutfağında Var
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Kış kapıya dayanınca dolaptan çıkan kabanların en sinir bozucu yanı, yakadan eteklere kadar yapışan tüyler ve lifler oluyor. Sosyal medyada bunun için çelik bulaşık teli öneriliyor ama tel, kalın kumaşta bile iplikleri çekip yüzeyi aşındırabiliyor. Oysa aynı mutfak dolabında çok daha zararsız bir yardımcı duruyor: Lastik bulaşık eldiveni. Eldivenin kumaşla sürtünürken oluşturduğu statik elektrik, tüyleri kendine çekip tek hamlede topluyor.
Kaynak: Apartment Therapy
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Lastik eldiven tüyleri statik elektrikle kendine çekiyor
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Eldiveni hafifçe nemlendirip tek yönde gezdirmek yeterli
Kumaşta boncuk boncuk topaklar varsa eldiven yetmiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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