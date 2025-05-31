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Kaan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Deniz'le Evlenen Kaan Yıldırım Kimdir? Çocuğu Var mı?

Kaan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Deniz'le Evlenen Kaan Yıldırım Kimdir? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 15:59

Başarılı oyunculuğuyla televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Hem kariyerindeki yükselişi hem de samimi sözleriyle milyonların kalbini kazanan Yıldırım, yeni projeleriyle 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Pınar Deniz'le dünyaevine giren Kaan Yıldırım şimdilerde baba olmanın heyecanını yaşıyor. Gelin ünlü oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...

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Kaan Yıldırım Kimdir?

Kaan Yıldırım Kimdir?

Türkiye’nin yetenekli ve karizmatik oyuncularından biri olan Kaan Yıldırım, özellikle televizyon dizileri ve sinema filmleriyle geniş kitlelere ulaştı. Sahnedeki enerjisi ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kaan Yıldırım Kaç Yaşında?

Kaan Yıldırım Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 38 yaşındadır.

Kaan Yıldırım Nereli?

Kaan Yıldırım Nereli?

Kaan Yıldırım İstanbul doğumludur.

Kaan Yıldırım Kariyer Başlangıcı

Kaan Yıldırım Kariyer Başlangıcı

Londra’da pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Yıldırım, oyunculuk eğitimini Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde tamamladı. 2013 yılında “Kayıp” dizisinde Kadir rolüyle oyunculuğa adım attı. Asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı

Kaan Yıldırım Özel Hayatı

Kaan Yıldırım Özel Hayatı

2016-2019 yılları arasında Ezgi Eyüboğlu ile evli kalan Yıldırım, sonrasında Hadise ve Pınar Deniz ile yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminde oldu. 2024 yılında Pınar Deniz ile evlendi. Çift 2025 yılında oğulları Fikret Hakan'ı kucağına aldı.

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Kaan Yıldırım Güncel Projeleri

Kaan Yıldırım Güncel Projeleri

2025 yılında vizyona girmesi beklenen “Cinlerin Düğünü” filminde başrolü üstleniyor.

Kaan Yıldırım'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Kaan Yıldırım'ın Öne Çıkan Açıklamaları

'Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık' ifadelerini kullanan isim 'Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz' dedi.

Kendi kendime konuşurum, oynarım. Deli gibi oluyorum. Tanıyamazsınız beni karakterime çalışırken”

“Ünlü olmak benim için bir ayrıcalık değil. Ya ağaç doktoru ya da oyuncu olmak istiyordum”

Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı Diziler

Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı Diziler

  • Kayıp (2013-2014) — Kadir

  • Ulan İstanbul (2014-2015) — Ferdi

  • Adı Mutluluk (2015) — Batu

  • Kalbim Yangın Yeri (2016) — Volkan

  • Klavye Delikanlıları (2017) — Kerem

  • İnsanlık Suçu (2018) — Cemal Gökdemir

  • Halka (2019) — Kaan Karabulut

  • Hekimoğlu (2019-2021) — Mehmet Ali Çağlar

  • Sipahi (2022-2023) — Korkut Ali Türkoğlu

  • Kopuk (2024) — Ferhan / Orhan İnan

  • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (2023-2025, internet dizisi) — Ömer Atabek

  • Maestro (Yakında, internet dizisi) — Yaman Safir

Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı Filmler

Kaan Yıldırım'ın Yer Aldığı Filmler

  • Ümmü Sıbyan: Zifir (2014) — Yapımcı

  • Yok Artık! (2015)

  • Bölük (2017) — Erdal

  • Gelincik (2020) — Ayhan (Başrol / Yapımcı)

  • İyi Bir Aile Değiliz (2024) — Murat

  • Cinlerin Düğünü (Yakında)

Kaan Yıldırım Ödülleri ve Adaylıkları

Kaan Yıldırım Ödülleri ve Adaylıkları

Kaan Yıldırım Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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