Kaan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Pınar Deniz'le Evlenen Kaan Yıldırım Kimdir? Çocuğu Var mı?

'Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık' ifadelerini kullanan isim 'Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz' dedi.

Kendi kendime konuşurum, oynarım. Deli gibi oluyorum. Tanıyamazsınız beni karakterime çalışırken”

“Ünlü olmak benim için bir ayrıcalık değil. Ya ağaç doktoru ya da oyuncu olmak istiyordum”