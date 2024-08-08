Jeep Fiyat Listesi Ağustos 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep, arazi araçları ve SUV segmentinde önce markalardan birisi olmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle güncellenen fiyat listelerine Jeep de dahil oldu. Jeep Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu?

İşte Jeep'in 2024 Ağustos fiyat listesi.