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Volvo Fiyat Listesi Ağustos 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

etiket Volvo Fiyat Listesi Ağustos 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 15:35

Ağustos ayının ilk haftası itibariyle, otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. İsveç'in otomotiv devi Volvo Ağustos ayı fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde pek çok kişinin tercih ettiği Volvo araba modellerinin güncel fiyatları açıklandı. 

Peki, Volvo S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 ne kadar? 

İşte Volvo Ağustos 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Volvo Fiyat Listesi

Volvo Fiyat Listesi

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan S60, bu ay da 3.528.190 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, 5 Ağustos tarihine ait olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo S60 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo S60 fiyat listesi Ağustos 2024

  • S60, B5 AWD Plus, Dark Mild Hybrid Benzin 3.528.190 TL

  • S60, B5 AWD Ultimate, Dark Mild Hybrid Benzin 3.515.190 TL

Volvo S90 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo S90 fiyat listesi Ağustos 2024

  • S90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel 4.935.040 TL

  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid Benzin 5.513.530 TL

  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.513.530 TL

Volvo V60 Cross Country fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo V60 Cross Country fiyat listesi Ağustos 2024

  • V60 Cross Country, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Benzin 3.424.660 TL

  • V60 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 3.948.160 TL

Volvo V90 Cross Country fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo V90 Cross Country fiyat listesi Ağustos 2024

  • V90 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Dizel 5.345.110 TL

  • V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 5.463.610 TL

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Volvo XC40 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo XC40 fiyat listesi Ağustos 2024

  • XC40, T2 Plus, Dark - Benzin  2.931.745 TL

  • XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate Tam Elektrik Elektrik 2.422.368 TL

  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik Elektrik 2.816.406 TL

Volvo C40 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo C40 fiyat listesi Ağustos 2024

  • C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate Tam Elektrik Elektrik  2.637.859 TL

  • C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik Elektrik  2.871.126 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo XC60 fiyat listesi Ağustos 2024

  • XC60, B5 AWD Plus, Dark Mild Hybrid Benzin 4.556.380 TL 

  • XC60, B5 AWD Ultimate, Dark Mild Hybrid Benzin 4.990.180 TL

  • XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid Benzin 4.990.180 TL

  • XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 4.990.180 TL

  • XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid Benzin 5.239.180 TL

  • XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.362.180 TL

  • XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Black Edition Plug-in Hybrid Benzin 5.611.180 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Ağustos 2024

Volvo XC90 fiyat listesi Ağustos 2024

  • XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel  6.415.990 TL

  • XC90, B6 AWD PLUS, BRIGHT, Mild Hybrid, Benzin, 6.353.080 TL

  • XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid Benzin  6.723.100 TL

  • XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin  6.723.110 TL

  • XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid Benzin 7.120.600 TL

  • XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid Benzin   7.120.600 TL

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