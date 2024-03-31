İzmir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim Sonuçları! İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
İzmir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim Sonuçları! İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Tüm Türkiye bugün belediye başlanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. Kısa bir süre sonra vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarını öğrenmek için ekran başında yerini aldı. 81 ilden pek çok seçmen, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) çıkacak haberleri anbean takip etmeye başladı. Özellikle büyükşehirlerde hangi siyasi partinin adayının kazandığı merak konusu olu. Peki, İzmir'de hangi aday önde? İzmir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı? İzmir Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, İzmir 31 Mart Seçim Sonuçları...
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İzmir 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
İzmir'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
İzmir'de Hangi Aday Önde?
İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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