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İzmir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim Sonuçları! İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

İzmir Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 İzmir Yerel Seçim Sonuçları! İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:30 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:30

Tüm Türkiye bugün belediye başlanlarını seçmek üzere sandık başına gitti. Kısa bir süre sonra vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarını öğrenmek için ekran başında yerini aldı. 81 ilden pek çok seçmen, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) çıkacak haberleri anbean takip etmeye başladı. Özellikle büyükşehirlerde hangi siyasi partinin adayının kazandığı merak konusu olu.  Peki, İzmir'de hangi aday önde? İzmir'de sandıkların yüzde kaçı açıldı? İzmir Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, İzmir 31 Mart Seçim Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İzmir 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, İzmir'de hangi aday önde? İzmir Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, İzmir Yerel Seçim sonucu 👇

İzmir'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

İzmir'de Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 20.30 itibarıyla İzmir genelinde sandıkların yüzde 43,22'ü açıldı.

İzmir'de Hangi Aday Önde?

İzmir'de Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar İzmir genelinde sandıkların yüzde 29,34'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 47,24 oy oranıyla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay önde. İşte, İzmir'de son durum: 

İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

İzmir'de Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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