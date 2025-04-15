onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir Körfezi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İzmir Körfezi’nde 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 08:25 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 08:37

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7.28 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın