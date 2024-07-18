Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir’de Orman Yangını: Uçak Seferleri İptal Oldu

İzmir’de Orman Yangını: Uçak Seferleri İptal Oldu

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 18:01

İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan orman yangını sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı’na yapılan bazı uçuşlar iptal oldu. Ekipler, ormanlık alandaki yangını söndürmeye çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir’de bir orman yangını daha meydana geldi.

İzmir’de bir orman yangını daha meydana geldi.

Buca ilçesinin Zafer Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın sebebiyle havaalanı çevresinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Buca ilçesinin Zafer Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın sebebiyle havaalanı çevresinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapması beklenen uçaklar yangın sebebiyle iniş yapamadı ve seferler iptal oldu.

Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapması beklenen uçaklar yangın sebebiyle iniş yapamadı ve seferler iptal oldu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın