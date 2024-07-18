İzmir’de Orman Yangını: Uçak Seferleri İptal Oldu
İzmir’de Orman Yangını: Uçak Seferleri İptal Oldu
İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan orman yangını sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı’na yapılan bazı uçuşlar iptal oldu. Ekipler, ormanlık alandaki yangını söndürmeye çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’de bir orman yangını daha meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buca ilçesinin Zafer Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın sebebiyle havaalanı çevresinde görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapması beklenen uçaklar yangın sebebiyle iniş yapamadı ve seferler iptal oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın