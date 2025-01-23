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Meral Akşener Kimdir? Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı Oluyor?

Meral Akşener Kimdir? Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı Oluyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 13:45

Eski İyi Parti Geneş Başkanı Meral Akşener, akademisyen ve siyasetçidir. Akşener bugüne kadar yaptığı açıklamalar ve gündem yaratan sözleriyle manşetlerden eksik olmadı. Meral Akşener başkanlığındaki İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'altılı masada' yer almıştı. Yerel seçimlerin ardından partisinden istifa eden Meral Akşener'in şimdilerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak adı geçtiği iddia ediliyor.

Peki Meral Akşener kimdir, kaç yaşında? Meral Akşener hangi partiden?

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Meral Akşener Kimdir?

Meral Akşener Kimdir?

Meral Akşener, akademisyen ve siyasetçidir. İyi Parti'nin eski Genel Başkanı olarak tanınmıştır. 

Selanik'ten Kocaeli'ye göç etmiş Balkan Türk'ü bir ailenin kızıdır. Babası Tahir Ömer Bey, annesi ise Sıdıka Hanım'dır.

1995-2001 yılları arasında Doğru Yol partisinde 2001-2016 arasında ise MHP'de yer almıştır.

2017'de ise İyi Parti Genel Başkanı olarak görev almaya başlamıştır.

Meral Akşener Kaç Yaşında? Nereli?

Meral Akşener Kaç Yaşında? Nereli?

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da doğdu, 2025 yılı itibariyle 69 yaşındadır. Doğum yeri Kocaeli ilinin İzmiti ilçesi, Gündoğdu Mahallesi'dir.

Meral Akşener'in Eğitim Hayatı

Meral Akşener'in Eğitim Hayatı

Meral Akşener, Bursa Kız Öğretmen Lisesini bitirmiş ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamlamıştır.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışmıştır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olan Akşener, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ise yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

Kocaeli Üniversitesinde İnkılap Tarihi Bölümünün başkanlığını gerçekleştiren Akşener, aynı zamanda Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfının da kuruluşunu gerçekleştirip başkanı olmuştur.

Siyasi hayata ise 1995 yılında başlamıştır.

Meral Akşener'in Siyasi Hayatı

Meral Akşener'in Siyasi Hayatı

Meral Akşener, siyasete 1995 ve 1999'da milletvekili olarak başladı.

Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı oldu. 

2007, 2011 ve 2015'te MHP milletvekili olarak meclise girdi, Kasım 2015 seçimlerinde ise partisinden milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

25 Ekim 2017'de kendi kurduğu İyi Parti'nin genel başkan koltuğuna geçti. 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 'altılı masada' yer aldı.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı?

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı?

Fatih Portakal, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti. Portakal, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığının AKP'nin Şubat ayındaki kongresinde kesinleşeceğini belirtti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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