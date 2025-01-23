Meral Akşener Kimdir? Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı Oluyor?
Meral Akşener Kimdir? Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı Oluyor?
Eski İyi Parti Geneş Başkanı Meral Akşener, akademisyen ve siyasetçidir. Akşener bugüne kadar yaptığı açıklamalar ve gündem yaratan sözleriyle manşetlerden eksik olmadı. Meral Akşener başkanlığındaki İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'altılı masada' yer almıştı. Yerel seçimlerin ardından partisinden istifa eden Meral Akşener'in şimdilerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak adı geçtiği iddia ediliyor.
Peki Meral Akşener kimdir, kaç yaşında? Meral Akşener hangi partiden?
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Meral Akşener Kimdir?
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Meral Akşener Kaç Yaşında? Nereli?
Meral Akşener'in Eğitim Hayatı
Meral Akşener'in Siyasi Hayatı
Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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