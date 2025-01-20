İYİ Parti'de İstifa Kervanına Daha Önce Kaçak Avda Yakalanan Ünal Karaman da Eklendi
İYİ Parti'de İstifa Kervanına Daha Önce Kaçak Avda Yakalanan Ünal Karaman da Eklendi
İYİ Parti'nin yıldız transferlerinden biri de futbolculuğu döneminde 'ülkücü' kimliğiyle bilinen Ünal Karaman'dı. Gökhan Zan'la aynı dönem rozet takan Ünal Karaman vekil de seçildi. Adı son olarak 'kaçak avcılık' ile anılan Karaman bugün yeni bir karara imza attı. Karaman sosyal medyadan bir istifa açıklaması yayınladı. Açıklamadan vekillik görevine devam edeceği gözlendi.
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İYİ Parti'de Meral Akşener'in Gökhan Zan gibi yıldız transferlerinden biri Ünal Karaman'dı. Karaman, Konya'dan vekil de seçilmeyi başardı.
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Adı son olarak kaçak avcılıkta yakalanmasıyla anılan Karaman sessizliğe bürünmüştü. Ünal Karaman bugün sessizliğini ilginç bir şekilde bozdu.
Meral Akşener'le partiye gelenlerin istifa dalgasına bugün Ünal Karaman da eklendi. Karaman, "Milletime daha iyi hizmet etme irademin gereği" diyerek partisinden istifasını açıkladı.
Ünal Karaman'ın istifa açıklaması sosyal medya hesaplarında yayınlandı:
İsmail Saymaz, Karaman'ın dün İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'na "6 aydır Erdoğan'la görüşüyorum" dediğini ve AKP'ye katılacağını söylediğini yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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