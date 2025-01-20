İYİ Parti'de İstifa Kervanına Daha Önce Kaçak Avda Yakalanan Ünal Karaman da Eklendi

İYİ Parti'nin yıldız transferlerinden biri de futbolculuğu döneminde 'ülkücü' kimliğiyle bilinen Ünal Karaman'dı. Gökhan Zan'la aynı dönem rozet takan Ünal Karaman vekil de seçildi. Adı son olarak 'kaçak avcılık' ile anılan Karaman bugün yeni bir karara imza attı. Karaman sosyal medyadan bir istifa açıklaması yayınladı. Açıklamadan vekillik görevine devam edeceği gözlendi.